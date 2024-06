Études sur la littérature chinoise moderne et son histoire. Offertes à Isabelle Rabut par ses élèves et anciens élèves

Les présents mélanges touchent à diverses thématiques et à différents genres (roman, poésie, essai), avec une incursion du côté des rapports entre littérature et cinéma, et sont rangés par ordre chronologique en fonction du sujet traité, les études sur la littérature de la Chine républicaine précédant celles qui concernent la Chine maoïste, puis la période contemporaine, et pour finir la littérature de Taiwan. Les auteurs traités vont de Zhou Zuoren au poète contemporain Ge Mai, en passant par Eileen Chang, Jin Yong ou Wang Xiaobo. Le volume se termine par trois articles consacrés à l’histoire de la traduction (du chinois dans les langues occidentales, ou inversement), lesquels témoignent de l’importance prise par cette branche du savoir, notamment en Chine. Les éléments réunis sont ainsi emblématiques de la recherche qui a été menée en France au cours des vingt-cinq dernières années sur la littérature d’expression chinoise du xxe siècle.

Contributions de Sonia Au Ka-lai, Georges Bê Duc, Tan-Ying Chou, Sophie Coursault, Laurent Favrole, Chih-Ching Gesse,Liu Junxian, Michel Liu, Maialen Marin-Lacarta, Nathalie Martin, Mei Mercier, Miguel Angel Petrecca, Alessandra Pezza, Shao Baoqing, Xia Yuhua, Zhang Yi.

