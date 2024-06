Lire et relire Ronsard aujourd’hui (Sorbonne Université)

Colloque international « Lire et relire Ronsard aujourd'hui »



Organisé par Sorbonne Université et Université Gustave Eiffel

19-21 juin 2024

Maison de la Recherche Sorbonne Université, 28 rue Serpente 75006 Paris, Amphithéâtre Molinié



Cinq cents ans après la naissance du poète, où en sont les études sur Ronsard ? Célébré en son temps comme « poète des princes » et « prince des poètes », auteur-phare d’une « mort et résurrection » de la Pléiade orchestrée tour à tour par les classiques et les romantiques, Ronsard occupe aujourd’hui une place majeure et singulière que la critique continue de faire évoluer et que ce colloque international étudiera.

_

Lire le programme

Organisation :

Sorbonne Université, Université Gustave Eiffel

J. Goeury, A. Lionetto, J.-C. Monferran, A.-P. Pouey-Mounou et C. Trotot