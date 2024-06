Jérémie Majorel, Théâtres de l'intime et du politique au XXIe siècle

Cet essai part de l’idée que, parfois, ce n’est pas dans les ouvrages de sciences sociales, les journaux ou les romans que l’on rencontre les éclairages les plus pertinents, subtils et nuancés sur les enjeux qui taraudent notre époque (mondialisation néolibérale, violences sexistes et sexuelles, crise environnementale, essor des nouvelles technologies…), mais bien dans certains textes dramatiques contemporains.

Intrigué par un lieu commun de la critique pour qui le sujet de toute pièce finit par être à la fois « intime et politique », l’auteur explore la signification précise de ces deux adjectifs, ainsi que leurs modalités d’articulation, à partir d’un corpus de dix-neuf pièces parues dans les années 2010, mêlant autrices et auteurs, français et francophones, classiques contemporains et dramaturges encore peu mis en scène : Pascal Rambert, Claudine Galea, Pauline Peyrade, Enzo Cormann, Dieudonné Niangouna, Valère Novarina, Gwendoline Soublin, Mariette Navarro, Stéphanie Marchais, Yann Verburgh et Alexandra Badea. Ces pièces, grâce à un travail de renouvellement des formes littéraires et dramatiques, ont en partage de ne pas laisser le discours social ambiant dans l’état où il se trouvait.

Table des matières

Remerciements

Introduction

« Dix Shakespeare pour un auteur contemporain »

Trous, formes et forces du texte dramatique

L’intime et le politique

Histoire d’un couple

Résidences et commandes : des dramaturges face aux attentes de la société

Relire le théâtre contemporain

Décanter le philtre : du Début de l’A. (2001) à Clôture de l’amour (2011)

de Pascal Rambert

Arrêts sur image : Au Bord (2020) de Claudine Galea

Le théâtre du viol : Bois impériaux (2016), Poings (2017) et À la carabine

suivi de Cheveux d’été (2020) de Pauline Peyrade

Storytelling Rhapsody : L’Histoire mondiale de ton âme (2019) d’Enzo Cormann

« Bouillon de culture » : La Patience de l’araignée suivi de De ce côté (2021)

de Dieudonné Niangouna

Identités dérangées : L’Animal imaginaire (2019) de Valère Novarina

Devenir animal ? Pig Boy (2017) de Gwendoline Soublin

La langue des bois : Zone à étendre (2018) de Mariette Navarro

Famille nucléaire : Rouge Forêt (2012) de Stéphanie Marchais

Logiques de l’obsolescence : La neige est de plus en plus noire au Groenland

(2017) de Yann Verburgh

Toute honte bue ou le néolibéralisme décomplexé : Mode d’emploi (2009),

Burnout (2009) et Pulvérisés (2012) d’Alexandra Badea

Porosités

Bibliographie