Breaking Out, repenser les imaginaires carcéraux féminins (Amiens)

Colloque Breaking Out, repenser les imaginaires carcéraux féminins

24 et 25 juin 2024

Université de Picardie Jules Verne, Amiens

Une actualité éditoriale, curatoriale et scientifique tend à reconsidérer l'importance d'une réflexion quant aux imaginaires contemporain des espaces carcéraux - et des corps et individualités qui les habitent, en particulier féminins. Après une période de relative invisibilisation de ces questions ayant fait suite aux travaux largement diffusés de l'observatoire des prisons et de Michel Foucault en particulier dans les années soixante-dix, un ensemble de manifestations permet d'observer une transformation des représentations et des imaginaires associés aux conditions carcérales des femmes.

Programme

LUNDI 24 JUIN

Auditorium, Citadelle de Doullens

9h : Accueil café

9h30 : Introduction par Lise Lerichomme (UPJV), Maxime Boidy (Université Gustave Eiffel), Johanna Renard (ESAD Grenoble-Valence).

Perspectives historiques et constructions des imaginaires

Modération : Maxime Boidy, Maître de Conférence en Etudes Visuelles, Université Gustave Eiffel

9h45 : « Les conditions carcérales des femmes détenues dans la citadelle de Doullens dans les années 1950 », par Gilles Prilaux, archéologue, Chef de pôle scientifique, Somme patrimoine et Margot Lepage, responsable de l'action culturelle et du développement des publics, Somme patrimoine.

10h30 : «Contre-vagabonder sa condition», par Sophie Mendelsohn, psychanalyste, co-fondatrice du collectif de Pantin

11h15 : « Enfermer sans punir ? La délicate application de la loi du 11 avril 1908 relative à la prostitution des mineures » par Anne Steiner, maîtresse de conférences en sociologie, Université Paris-Nanterre (retraitée)

12h00-12h30 : Echanges avec la salle

12h30 - 14h00 : pause déjeuner

14H00-16h00 : visite thématique de la Citadelle de Doullens par Gilles Prilaux et Margot Lepage

SOIRÉE

Amphi C005, Citadelle, UPJV, Rue des Français Libres, 80000 Amiens

19h30-20h30 : cocktail dinatoire

20h30- 22h30 : projection-débat autour de Stranger Inside (2001) de Cheryl Dunye, par Johanna Renard

MARDI 25 JUIN

Auditorium du Musée de Picardie

2 Rue Puvis de Chavannes, 80000 Amiens

9h30 : Accueil Café

Photographier et représenter les expériences carcérales

Modération : Maya Derrien, Conservatrice du patrimoine, Responsable des collections d’art moderne et contemporain, Musée de Picardie, Amiens

9h45 : « Les serrures de Saint-Lazare : mises en scène de l’incarcération féminine dans la revue Détective (1928-1939) » par Célia Honoré, docteure en histoire de l’art, Université de Genève

10h30 : « Exposer la série «Détenues» de Bettina Rheims » par Carole Sandrin, conservatrice des fonds photographiques à l’Institut pour la photographie, Lille

11h15 : « Objets de mémoires, contrainte des corps féminins et domination par le regard », par Shannon Bool (CA-DE), artiste, en conversation avec Lise Lerichomme

12h00- 12h30 : Échanges avec la salle

12h30-14h00 : Pause déjeuner

Lutter contre des systèmes de domination

Modération : Lise Lerichomme, maîtresse de conférences en arts plastiques, UPJV, Amiens

14h00 : Panorama des luttes des femmes au Kurdistan par Nilufer Ovalıoğlu Gros (FR-TUR), artiste dramaturge et chercheuse (CNSAD, PLS, SACRe) et Naz Oke (FR-TUR), journaliste, fondatrice de Kedistan

14h45-15h15 : Échanges avec la salle

15h15-15h30 : Pause

15h30 : « D’une institution à l’autre : fracture, trahison et abolitionnisme. Produire des oeuvres témoignant de l’incarcération des personnes racisées en tant qu’artiste racisée », par Fanny Souade Sow, artiste, en conversation avec Marine Schütz, Maîtresse de conférences en histoire de l’art, UPJV

16h15 : « Effacer, traiter et exploiter : Les proches des personnes détenues » par Gwenola Ricordeau, Professeure associée en justice criminelle, California State University, Chico (USA)

17h00-17h30 : Échanges avec la salle

17h30 : Conclusion du colloque

En partenariat avec le LISAA - Littératures Savoirs et Arts EA 4120 Université Gustave Eiffel, Somme Patrimoine - la Citadelle de Doullens, le Musée de Picardie, Amiens et l’Institut pour la photographie, Lille.

Ce projet a bénéficié du soutien scientifique 2024 de la MESHS

Comité d'organisation :

Lise Lerichomme, Maîtresse de conférences en arts plastiques, UFR des Arts,UPJV; Maxime Boidy, Maître de conférences en études visuelles, Université Gustave Eiffel ; Johanna Renard, Enseignante-chercheuse à l’ESAD Valence-Grenoble.