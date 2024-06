11e forum international Kateb Yacine (Guelma, Algérie)

Sous le haut patronage du Ministère de la Culture

Association Promotion Touristique et Action culturelle à Guelma (APTAC)

organisé en association avec la

Coordination Internationale des Recherches et Etudes Brachylogiques (CIREB-Paris)

11e Forum International Kateb Yacine à Guelma (FIKY 11) :

29-30-31 octobre 2024

Les Deux cycles de Kateb : Nedjma et le théâtre (populaire)

Convergences, divergences et influences

Tout le monde s’accorde sur le fait que l’œuvre de Kateb Yacine se présente en deux cycles : le cycle de Nedjma et celui du théâtre. D’aucuns adjoindraient « populaire » à la dénomination du second cycle, comme pour conférer un statut particulier au Cercle des représailles. Après tout ce qui a été dit et écrit sur ces deux cycles, en termes de concordance ou de dissonance, il importe peut-être de s’y arrêter, le temps d’une réflexion approfondie, pour en examiner les croisements perceptibles et/ou dénotés et pour interroger les espaces creux qui les séparent afin de relever ou de mieux souligner les rapprochements variés, de points de vue aussi innovants que possible.

Investir un tel champ de réflexion, à partir de l’œuvre katébienne, c’est déjà susciter plusieurs problématiques interpellant la conscience linguistique et sa variante de l’inter langue, interrogeant, comme en corollaire, le problème de la traduction à l’épreuve des poétiques croisées, mais invitant surtout à repenser l’humanité, au-delà ou en-deçà des Humanités, de façon à y percevoir un sens nouveau pour les mots-clés de cette œuvre, comme révolution, modernité, liberté et altérité.

A partir d’un tel abord analytique, ambitionnant de se situer hors des sentiers battus, ainsi que le préconisait Kateb dans le Polygone étoilé, il ne serait pas inutile d’examiner les jeux et les enjeux d’influences qui ont pu féconder l’œuvre katébienne et qui lui ont permis également de féconder d’autres poétiques et d’autres visions de l’humanité partagée. En effet, qu’est-ce qui a pu influencer de façon déterminante cette œuvre unique en son genre, qui a ouvert la voie à une nouvelle façon de voir la littérature maghrébine de langue française, mais qui a initié par là-même une sensibilité et une intelligence qui ne cessent d’inspirer d’autres créations, en interaction avec le personnel, le local et l’universel ?

Ce bref aperçu tient moins lieu d’un argument scientifique classique que d’une suggestion d’interrogation et de pensée libre, à même de mettre l’œuvre katébienne à l’épreuve de la créativité en révolution et de l’humanité en éternelle révision.

Les modalités de soumission des propositions :

- Un texte de 500 mots sous format Word ;

– l’identité de l’auteur ou des auteurs (le prénom, le nom, le statut et l’institution de rattachement, adresse, E-mail, téléphone) ;

- Durée de la communication : 20 minutes

- Email d’envoi : katebguelma2014@gmail.com

Dates à retenir :

Réception des propositions : avant le 20 juillet 2024

Notifications de l’acceptation des propositions : 31 juillet 2024

Envoi d’un premier état du texte de la communication : 20 octobre 2024

Déroulement du colloque : 29-30-31 octobre 2024

Envoi de la version définitive du texte de la communication : 20 décembre 2024

Publication des actes du colloque (au cours de l’année 2025) : Les articles sélectionnés par le comité scientifique feront l’objet d’une publication conforme aux normes académiques internationales.

Responsable :

Association Promotion touristique et Action culturelle à Guelma, (APTAC)

URL DE RÉFÉRENCE :

https://brachycireb.com/

ADRESSE

Guelma (Algérie)

Direction du comité d’organisation : Ali Abbassi (Président de l’APTAC)

Président du Conseil scientifique : Pr. ém. Mansour M’henni (Président de la CIREB)