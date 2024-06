Wolfram Nitsch, Mécaniques évocatrices

L'univers de Claude Simon est hanté par la technique. Dans ses romans, le protagoniste se retrouve souvent face à des machines, soit à de moyens de communication comme le cinématographe ou le magnétophone, soit à des moyens de transport comme le tramway, le train ou l'avion ; et le narrateur ne cesse de revenir sur des expériences semblables, emprunte des métaphores aux objets techniques ou en fait le modèle de son écriture. Le présent ouvrage explore cette dimension encore peu étudiée de l’œuvre du prix Nobel. Comme la plupart des « mécaniques » qu’il y décrit renvoient à la guerre, il pourrait sembler que Simon dénonce une machinerie anonyme et aliénante. Mais si l’on lit attentivement ses nombreuses pages évoquant la technique, on découvre qu’il y voit surtout un supplément indispensable à l’être humain, comme le propose la technologie culturelle d’inspiration maussienne, voire même le moteur concret d’une imagination transgressive qui contribue à l’emprise singulière de ses romans.