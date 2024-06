Taine essayiste (Paris)

Taine essayiste

colloque organisé par l'équipe Taine du CRP19

Sorbonne Nouvelle et Fondation Singer-Polignac

Il est possible de suivre le colloque en direct sur singer-polignac.tv

Présentation

Empêché de faire une carrière dans l’Université, Hippolyte Taine a frayé son chemin à travers la presse parisienne. De 1855 à 1890, il a publié une centaine d’articles dans la Revue de l’Instruction publique, le Journal des débats, la Revue des deux mondes et d’autres périodiques. Ces essais lui ont donné la célébrité, ainsi qu’une autorité intellectuelle qui a duré jusqu’aux premières années du xxe siècle. Au cœur de tous les conflits idéologiques de son époque, la pensée de Taine se livre dans ses essais à travers l'analyse de l’œuvre de romanciers, de philosophes, d’historiens, de fondateurs de religions. À partir de 1870, elle aborde également des sujets politiques.

Réunis par leur auteur en deux volumes, puis par ses héritiers dans un troisième, les Essais de critique et d’histoire ont fait l’objet en 2020 de leur première édition critique aux Classiques Garnier. Ils seront étudiés et discutés dans ce colloque par des philosophes, des historiens et des littéraires, qui s’interrogeront sur l’œuvre multiple d’un grand protagoniste de la vie intellectuelle du xixe siècle.

Programme

Lundi 24 juin 2024

14h - Ouverture du colloque par Paolo Tortonese

14h15 - Pascal Engel : La cohérence philosophique de Taine

14h45 - Pierre-François Moreau : Taine et les spiritualistes

15h30 - Dominique Ottavi : Taine et l’évolution

16h - Rémy Campos : Dans les coulisses de la critique : Taine réducteur de Saint-Simon en 1856

Mardi 25 juin 2024

Présidence : Nathalie Richard

10h30 - Stéphane Zékian : Le XVIIe siècle à l’essai. Taine devant l’actualité éditoriale des classiques français

11h - Vincent Guillin : La métaphysique comme ‘‘bataille rangée’’ : Taine et "La philosophie de Hamilton" de J. S. Mill

11h30 - Annamaria Contini : Valeur philosophique de la littérature. Taine lecteur de Balzac et Stendhal

Présidence : Paule Petitier

14h - Marie Guthmüller : Taine pour et contre le génie littéraire: des "Essais" à "De l'Intelligence"

14h30 - Yannis Constantinidès : La théorie du milieu de Taine, produit d'un moment particulier de l'Histoire ?

15h15 - Frédéric Brahami : Le Michelet de Taine

15h45 - Nicolas Bourguinat : Taine et la guerre de 1870