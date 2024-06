Male gaze, female gaze, feminist gaze, queer gaze… : quel(s) style(s) pour les études de genre ? XVIII-XXIe siècles (Bruxelles)

Male gaze, female gaze, feminist gaze, queer gaze… : quel(s) style(s) pour les études de genre ? XVIII-XXIe siècles"

Colloque

20-22 juin 2024

Clément Dessy et Azélie Fayolle, org.

Université libre de Bruxelles

Campus du Solbosch

local AY2.108

Jeudi 20 juin 2024

10h00-10h30 Introduction

10h30-12h30 Le male gaze et ses masques

Présidence de séance : Paul Aron (Université libre de Bruxelles)

Margot Sulvic (Université Angers)- Quelles conditions de transposition et caractéristiques pour un male gaze littéraire ?

Marie Portier (Université Sorbonne Nouvelle)- Le male gaze naturaliste dans Une belle journée d’Henry Céard et En ménage de Huysmans

Vincent Lemercier (Université de Rouen-Normandie)- Des enjeux performatifs du male gaze : relire Le Feu d’Henri Barbusse

Shauna Heck (ULB)- Gaze et ambiguïté sexuelle dans La Curée

14h00-15h00 Déplacer/voir : malaise dans le male gaze

Présidence de séance : Laurence Brogniez (Université libre de Bruxelles)

Julien Jeffredo (CRIMEL Université de Reims) - Male gaze, white gaze : récit rétrospectif de l’intersectionnalité et poétique du dessillement dans Ourika (1823) de Claire de Duras

Camille Islert (ENS Lyon) - Performer le style masculin ? Autour d’une « virilité d’emprunt » dans La Tour d’amour de Rachilde (1899) et La Dame à la louve de Renée Vivien (1904)

Justine Muller (Université de Louvain)- Déterritorialiser la langue. L’esthétique déplacée d’Annie Ernaux

Anne-Frédérique Schläpfer (Université de Genève)- Du trouble dans le regard. Pour un point de vue féministe en littérature



Vendredi 21 juin 2024

9h30-10h30 - Lire et relire

Présidence de séance : Yannick Chevalier (Université Lyon II)

Céline Duverne (Université de Reims-Champagne Ardenne)- Repenser le male en female gaze : gender et sujet lyrique dans l’œuvre poétique de Marceline Desbordes-Valmore

Chloé Conant-Ouaked (Université de Limoges)- Changer le regard : l’exposé de réceptions alternatives et discordantes dans quelques essais récents (Iris Brey - Sally Mann - Nina Menkes - Jennifer Tamas)

11h00-12h30 Lire dans les silences des histoires

Présidence de séance : Claire Placial (Université de Lorraine)

Doriane Dupau (Sorbonne Nouvelle)- À travers le male gaze, surgissements en transparence du point de vue féminin dans le roman-mémoires du XVIIIe siècle

Oriane Guiziou-Lamour (University of Virginia)- La dérobade du regard dans Zephira et Fidgella (1806) et Julie ou j’ai sauvé ma rose (1807) : le silence comme résistance lesbienne

Alexia Rivalet et Stéphanie Smadja (Université de Paris)- Le style de Violette Leduc : Ravages et l’expression d’un female gaze ?

14h00-15h00 Trouble dans la sexualité : le gaze sous la gaze

Présidence de séance : Michael Rosenfeld (Vrije Universiteit Brussel)

Nicolas Duriau (ULB) - L’homme aux camélias. Relire Dumas fils en déplaçant le prisme de la prostitution

Gabrielle Flipot-Meunier (Université de Montréal) - Désérotisation et subversion du male gaze chez Nelly Arcan

Valentine Bovey (Université de Bâle) - « À la condition de nous défaire de nos petites idées » : un feminist gaze sur les scripts sexuels dans Madame Adonis de Rachilde (1888)

Philippe Vanhoof (Université d’Anvers) - Pornologique de la traduction. Plaidoyer pour un « translational gaze » sur la pornographie littéraire



Samedi 22 juin 2024

10h00-11h00 - Des politiques du style

Présidence de séance : Laurence Rosier (Université libre de Bruxelles)

Nina Lutz (Université de Saint-Étienne) - « Il y a donc des femmes de lettres ? » L’ironie comme marqueur stylistique du feminist gaze dans quelques romans de Renée Vivien, Lucie Delarue-Mardrus, Colette et Marcelle Tinayre

Caroline Godart (Bruxelles) - Un regard qui embrasse plus qu’il ne sépare : Les Guérillères de Monique Wittig

Claire Placial et Frédérique Rey (Université de Lorraine) - Pour un feminist / queer gaze sur la traduction biblique. Les cas du Cantique des cantiques et du livre de Ben Sira

13h30-15h00 Perspectives

Présidence de séance : Justine Huppe (Université de Liège)

Marie Coquille-Chambel (Paris 8) - Male gaze et female gaze : la notion de regard est-elle opérante dans l’étude des textes théâtraux contemporains ?

Aurore Turbiau (Lyon II) - À la fois regard et situation” : élaborations féministes d’une esthétique du procès

Yannick Chevalier (Lyon II) - Pour une stylistique matérialiste du feminist gaze

15h00-15h30 Conclusions

Lieu : Université libre de Bruxelles, Campus du Solbosch, local AY2.108.

Visio : il est possible d'assister à l'événement en ligne. Merci de vous inscrire auprès de clement.dessy@ulb.be pour obtenir le lien.