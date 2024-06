9e Congrès mondial de linguistique française (Lausanne)

La neuvième édition du Congrès mondial de linguistique française se tiendra à Lausanne en juillet 2024.

Cet événement scientifique majeur est co-organisé par sept universités helvétiques

(Universités de Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Zürich)

Lundi 1 juillet 2024 - 12h00 au vendredi 5 juillet 2024 - 13h00

Université de Lausanne, Synathlon - Grand auditoire et autres salles

Depuis 2008, le Congrès mondial de linguistique française réunit, tous les deux ans, des chercheurs et chercheuses du monde entier qui ont en partage l’étude scientifique de la langue française sous tous ces aspects. Après s’être tenu à Paris, La Nouvelle-Orléans, Lyon, Berlin, Tours, Mons, en ligne (2020) et à Orléans, le CMLF tiendra à Lausanne sa 9e édition.

Le CMLF est, sans doute aucun, le principal événement concernant la linguistique française ; c’est également l’une des plus prestigieuses occasions d’échange pour les sciences du langage en général.

Chaque édition du Congrès réunit pendant une semaine entre 150 et 200 participant·e·s pour des conférences plénières et des sessions de travail parallèles correspondant aux principales divisions du champ disciplinaire : Histoire du français ; Syntaxe ; Morphologie ; Lexique ; Sémantique ; Phonétique, phonologie et interfaces ; Discours, pragmatique et interaction ; Francophonie ; Histoire et Épistémologie ; Linguistique de l’écrit ; Didactique ; Psycholinguistique et acquisition ; Ressources et outils pour l’analyse linguistique ; Sociolinguistique, dialectologie et écologie des langues.

Avec l’appui du Fond national pour les conférences plénières (Sascha Diwersy, Montpellier ; Peter Lauwers, Gand ; Anne-Catherine Simon, Louvain ; Mireille Tremblay, Montréal), l’édition lausannoise du CMLF donne lieu à un partenariat unique entre sept universités suisses (Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Zurich) ; elle offrira une vitrine exceptionnelle à la recherche qui se mène dans notre pays et tout particulièrement à celle de nos jeunes chercheuses et chercheurs.

Parcourir le programme…

Informations pratiques et inscriptions…