Revue des Sciences Humaines, n° 354 : "Imaginaires classiques en littératures contemporaines. Styles, Genres, Discours" (dir. Claire Badiou-Monferran, Adrienne Petit, Sandrine Vaudrey-Luigi)

L'avenir de la langue littéraire serait-il donc classique ? Le présent volume se propose d’explorer la diversité et la recomposition des imaginaires classiques dans la littérature des quatre dernières décennies. Il s’agit d’en apprécier les réappropriations contemporaines en s’intéressant plus particulièrement à la dimension linguistique et rhétorique, c’est-à-dire à « l’écrire classique », selon l’expression de Barthes.

