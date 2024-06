Scènes de guerre dans le théâtre européen, XVIe-XVIIIe s. (Montpellier)

LUNDI 10 JUIN

9h Accueil des participantes et participants.

9h10 Mot de bienvenue par Nathalie Vienne-Guerrin et Sarah Hatchuel, vice-présidentes du Conseil Scientifique de l’Université Paul-Valéry.

9h15 Introduction générale par Catherine Pascal et Léo Stambul.

1re Session : Exploration des champs de bataille

Présidence de séance : Anne Teulade

9h30 Line Cottegnies (Sorbonne Université), « Les Scènes de guerre dans le théâtre historique de Shakespeare : la crise des valeurs chevaleresques et la guerre juste dans Henry VI, 1ère partie ».

10h Paola Cosentino (Turin), « Récits de guerre et mise en scène du combat chez Metastasio, Gozzi et Goldoni » (titre à confirmer).

10h45 : Pause.

2e session : Revue des scénographies guerrières (I)

Présidence de séance : Tiphaine Karsenti

11h Hector Ruiz Soto (CNRS, UMR Héritages 9022) : « “Entran por una puerta y salen por otra” : la mise en scène des batailles dans le théâtre espagnol de la fin du xvie siècle (corpus de Gondomar) ».

11h30 Fabien Cavaillé (Caen) : « Prises de ville et puissance de feu : usages de la pyrotechnie dans le théâtre français du début du xviie siècle ».

12h Florence d’Artois (Sorbonne Université), « Ce que la guerre fait à la danse. Questions autour de la moresque (Espagne, Italie, Bourgogne, xve-xvie siècles) ».

3e session : Airs militaires (I)

Présidence de séance : Bénédicte Louvat

14h30 Chiara Girlando (EHESS), « “Combattimento in musica” : Monteverdi et la musique de guerre retrouvée ».

15h Flora Mele (Sorbonne Université), « Les scènes de guerre de Charles-Simon Favart pour le théâtre du Maréchal de Saxe ».

15h45 : Pause.

4e Session : Airs militaires (II)

Présidence : Marine Roussillon

16h Judith Le Blanc (Rouen), « Les scènes de guerre de l’opéra lullyste et leurs échos parodiques sur les scènes foraines ».

16h30 Nathanaël Eskenazy et Patrick Taïeb (Paul-Valéry Montpellier), « “Que trois fois le canon se fasse entendre” : scènes de combat, scènes de guerre dans l’opéra et l’opéra-comique de la fin de l’Ancien Régime et des débuts de la Révolution ».

17h30 : Illustrations musicales.

MARDI 11 JUIN

8h45 Accueil des participantes et participants.

1re Session : Combats rapprochés

Présidence : Catherine Pascal

9h Christine Sukic (Reims Champagne Ardennes), « A Larum for London (1602) : crimes de guerre et corps-objets ».

9h30 Tiphaine Karsenti (Paris Nanterre), « Scènes d’assaut dans Acoubar de Jacques du Hamel (1611) et La Rhodienne de Pierre Mainfray (1621) ».

10h Florence March (Paul-Valéry Montpellier), « Arrêt sur l’acte II, scène 5, de La Troisième Partie d’Henry VI de Shakespeare : enjeux et processus dramatiques et scéniques de la représentation de la guerre civile ».

11h : Pause.

2e session : Revue des scénographies guerrières (II)

Présidence de séance : Florence March

11h15 John Delsinne (Sorbonne Université), « “Four or five most vile and ragged foils” : la bataille mise en scène dans le “triomphe” de Robert Dudley à La Haye (1586) ».

11h45 Cécile Berger (Toulouse Jean Jaurès), « Autour de Goldoni, La Guerra (1760) ».

3e session : Échos des batailles

Présidence : Léo Stambul

14h Bénédicte Louvat (Sorbonne Université), « Du capitan au déserteur : le Ramounet de Cortète de Prades ».

14h30 Romain Jobez (Caen), « Jésuites contre Luthériens : nouvelle “querelle des images” et guerre des représentations théâtrales dans le contexte de la Guerre de Trente Ans et de la Grande Rébellion ».

15h Yan Brailowsky (Paris Nanterre), « Clausewitz et Shakespeare : le théâtre de la guerre, ou la guerre au théâtre ».

16h : Clôture du colloque.

—

Comité d’organisation

▪ Catherine Pascal (Université Paul-Valéry de Montpellier, IRCL)

▪ Marine Roussillon (Université d’Artois, délégation CNRS / IRCL)

▪ Léo Stambul (Université Paul-Valéry de Montpellier, IRCL)

▪ Anne Teulade (Université Rennes 2, CELLAM)

Comité scientifique

▪ Marion Brétéché (Université d’Orléans, POLEN)

▪ Pierre-Louis Coudray (Université du Mans, 3L.AM)

▪ Tiphaine Karsenti (Université Paris Nanterre, HAR)

▪ Bénédicte Louvat (Sorbonne Université, CELLF)

—

Colloque organisé avec le soutien de l’IRCL (Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge classique et les Lumières, UMR 5186 – Université Paul-Valéry de Montpellier, CNRS et Ministère de la Culture) et du CELLAM (Centre d’Étude des Langues et Littératures Anciennes et Modernes – Université de Rennes 2) et réalisé avec l’aide de Vanessa Kuhner-Blaha et Christelle Ripoll.