Regards (post-)coloniaux sur les pratiques médicinales autochtones. Le baobab, de l‘Encyclopédie à la littérature de l‘extrême contemporain, avec la participation de David Diop (Univ. de la Sarre)

Partant d’un exposé de David Diop, auteur de Frères d’âme et La porte du voyage sans retour, sur les articles « Acacia » et « Baobab » dans Le Supplément à l’Encyclopédie (1776) écrits par le botaniste français Michel Adanson à la suite de son séjour au Sénégal, la table ronde vise à explorer la représentation et la réception de pratiques médicinales autochtones dans des discours scientifiques et littéraires français et francophones. Suivra un bref exposé de Julia Pröll, professeure associée à l’Université d’Innsbruck, actuellement boursière de la fondation Humboldt à l’Université de la Sarre, sur le rôle du baobab, sa dimension mythique et ses multiples imaginaires, non seulement médicaux, dans les littératures francophones de l’extrême contemporain.

À partir de ces deux interventions, la discussion commune questionnera non seulement les phénomènes de contact entre les traditions médicinales autochtones et la médecine occidentale. Elle s’intéressera également aux échanges productifs entre discours fictionnels et scientifiques, tout comme au risque d’exotisation du baobab faisant obstacle à un transfert de savoirs tel qu’il a été initié par Adanson, empêchant ainsi un véritable dialogue entre cultures.