Création critique (Paris 8, FabLitt)

11 juin 2024

Journée d’études

CREATION CRITIQUE

(Journée de clôture du séminaire biennal de Fablitt 2022-2024)

Bibliothèque universitaire, Salle de la recherche

Université Paris 8, 2 rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis.

—



9h30-9h45 Adrien Chassain et Nancy Murzilli (U. Paris 8) Introduction

Présidence de séance : Pierre Bayard

9h45-10h15 Vincent Broqua (U. Paris 8) et Myriam Suchet (U. Sorbonne Nouvelle), Navigation critique pour duo en création 2.0 et interfaces de papier

10h15-10h45 Boris Le Roy et Olivia Rosenthal (U. Paris 8), Crash test (prototype, essai, collision)

10h45-11h15 Discussion

11h15-11h30 Pause

11h30-12h30 Adrien Chassain (U. Paris 8), Jérôme David (U. de Genève), Hélène Merlin-Kajman (U. Sorbonne Nouvelle) Table ronde autour de Transitions, une aventure critique (2011-2022), Éditions Ithaque, “Theoria incognita” 2024

Présidence de séance : Lionel Ruffel

13h30-14h45 Éléonore Gaudry, Salomé Fauvinet, Bastien Lion, Samuel Mallet, Swann Nguyen-Travi, Marion Oliveira (U. Paris 8), Le salon de la B233 : retour sur une expérience de création critique en cours de licence

14h45-15h45 Lénaïg Cariou, Axelle Delagorce, Svitlana Kovalova, Elvina Le Poul, Gabriele Stera, Laurane Travagli-Chanal (U. Paris 8), Réunion de crise des représentant·es des objets de recherche des doctorant.es du laboratoire du Fablitt en mixité choisie d'où émerge un certain nombre d'inquiétudes et de plaintes auxquelles il s'agirait de répondre au plus vite

15h45-16h Pause

Présidence de séance : Yves Citton

16h-16h30 Sarah Delale (U. Paris 8), Robert Sternberg, James C. Kaufman, Jean E. Pretz et la “propulsion créative“ : un modèle théorique pour penser la création critique

16h30-17h Claire Couffy (Centre Pompidou), Julie Peghini, Adrien Péquignot, Bérengère Voisin (U. Paris 8), Gestes d'appropriation sensible et de resémantisation : la création artistique à partir de la réception d'une exposition. Ateliers de recherche-création en master 1 Industries créatives et culturelles

17h-17h30 Alexandra Saemmer (U. Paris 8), Le pays des Sudètes est situé au bord de la mer

17h30-18h Discussion et clôture.