Le beau, l’art et l’esthétique au-delà de l’Occident. Congrès 2024 de la Société Française d'Esthétique (en Sorbonne)

Congrès 2024 de la

Société Française d’Esthétique

Vendredi 14 et samedi 15 juin 2024

Paris, La Sorbonne, Amphis Quinet et Michelet

Esthétique comparée

Le beau, l’art et l’esthétique au-delà de l’Occident

Entrée libre gratuite, mais seulement sur inscription (nom et prénom à adresser avant le 10 juin à c.talonhugon@gmail.com)

—

Vendredi 14 juin 2024

9h : accueil, allocution de bienvenue et introduction au congrès par Carole Talon-Hugon, présidente de la Sociétéfrançaise d’esthétique

9:30

Dominique Chateau

Directeur de rédaction de la Nouvelle Revue d'Esthétique, Professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Institut ACTE.

La mutation esthétique japonaise à partir de l’ère Meiji

10:15

Carlotta Santini

Chargée de Recherche CNRS École Normale Supérieure - UMR 8547 Pays Germaniques / Transferts culturels.

Les témoins de la préhistoire

11h : pause

11:15

Adnen Jdey

Chargé de recherches au FNRS (Belgique), Chercheur associé à l’IMEC en 2021-2022, en charge du fonds Henri Maldiney.

L’esthétique est-elle une morphologie comparée ? Le jeune Maldiney face aux arts non- occidentaux (1953-1954)

12h

Mohamed El-Himer

Enseignant-chercheur à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (Maroc), et membre du laboratoire de recherche en Sciences du langage, Littérature, Arts, Communication et Histoire (SLLACH) Défis de l'esthétique de la réception dans la traduction des Mille et Une Nuits

Pause déjeuner

14:15

Jean-Marie Schaeffer

Directeur de recherches émérite au CNRS et Directeur d’étude à l’EHESS, Distinguished Professor Emeritus à l’Université deBonn (Allemagne).

Faut-il choisir entre universalisme et relativisme ? (titre provisoire)

15h

Ancuta Mortu

Chercheure au département d’histoire de l’art de l’Université Masaryk (République Tchèque) et membre du projet « Remote Access: Understanding Art from the Distant Past ».

Diversité esthétique et variabilité cognitive

15:45 : pause

16h

VU Cong Minh

Enseignant à l’Université Catholique de Lille, à l’Université Lille 3 ainsi qu’à l’école d’animation Piktura.

Pour introduire la métaphorologie dans l’esthétique

16:45

Hung-Hsing Chen

Professeur adjoint à l’Institut supérieur de gestion des arts et de l’entreprenariat de l’Université Yat-Sen de Taïwan, critique etcommissaire d’exposition.

L’esthétique de l’art bouddhique contemporain comme réappropriation culturelle.

—

Samedi 15 juin 2024

9:30

Jean-François Charnier

Ancien directeur scientifique de l’Agence France-Muséum

Le Louvre Abu Dhabi, une histoire culturelle de la globalisation (titre provisoire)

10:15

Hans Kretz

Pianiste, chef d’orchestre du Stanford New Ensemble, chercheur, et enseignant au département de musique de StanfordUniversity (USA).

Jugement esthétique et contextes institutionnels : une approche comparatiste

Pause

11:15

Olivier Ammour-Mayeur

Associate Professor à l’International Christian University de Tokyo (Japon).

Esthetique Zen ou de la beauté du vide

12 :00

Raphaël Pierrès

Professeur agrégé affecté dans l’enseignement supérieur (PrAg) à l’Universiteé Paris-Est Créteil.

Lieu des images, images de lieux : à partir de Kant et Nishida

Pause déjeuner

14 :15

Ondine Bréaud-Holland

Professeur de philosophe esthétique/théorie de l’art à l’Ecole supérieure d’arts plastiques de la ville de Monaco (ESAP. Pavillon Bosio).

Telle qu’un « barbare en Asie »

15h

Pascale Elbaz et Wang Jing

Pascale Elbaz est docteure en langue et civilisation chinoises de l’Inalco, enseignante-chercheuse à l’ISIT (Institut supérieur decommunication interculturelle et de management) et chercheuse associée à IFRAE (Institut français de recherche sur l’Asie del’Est).

Wang Jing est docteure de l’Université Paris-Saclay et enseignante-chercheuse à l’Université de Nanjing (Chine).

Notions d’esthétique traditionnelle chinoise à l’épreuve de la traduction

15:45

Biliana Vassileva

Danseuse et Maître de conférences HDR en Danse, et membre du Centre d'Etude des Arts Contemporains à l’Université de Lille.

Le glissement de quelques valeurs esthétiques en danse au croisement des arts classiques en Chine, Cambodge, Bali (Indonésie) et Europe.

16:30

Discussion générale, conclusions et prolongements.