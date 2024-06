L'écrire classique en régime contemporain

La revue XVIIe Siècle accueille à l'initiative de Claire Badiou-Monferran, Adrienne Petit, Sandrine Luigi un premier dossier issu des rencontres tenues à la Sorbonne Nouvelle en septembre 2022, qui portaient sur les modes de présence de la langue classique en régime littéraire contemporain, pour les années 1980-2020. Les contributions réunies constituent le premier volet d’une publication tripartite : elles décrivent, en termes de "résurgence" vs "rémanence" les jeux d’hybridation entre les usages scripturaux de l’Âge classique et les pratiques rédactionnelles contemporaines. Présenté aux Éditions Universitaires de Dijon, le deuxième volet documente quant à lui le devenir historique, jusqu’aux années 2020, de la "pseudo langue classique" : autrement dit, de la langue "classique-moderne", et de sa déclinaison en diverses "belles langues". Le troisième volet, à paraître dans la Revue des sciences humaines s’intéresse pour sa part aux imaginaires classiques des styles d’auteur, des genres de discours et des traditions discursives dans "la littérature française au présent".

(Cit. de P. Valéry extraite de "La crise de l'esprit", 1919).