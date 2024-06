Pascale Auraix-Jonchière, Frédéric Calas, Christiane Connan-Pintado, Agata Jackiewicz et Catherine Tauveron (dir.), Abécédaire de la forêt

L’Abécédaire de la forêt n’est pas un dictionnaire comme les autres : le genre y est en parfaite harmonie avec l’objet d’étude. Telle la forêt, où s’ouvrent sentiers et chemins de traverse, l’Abécédaire croise les analyses de biologistes, littéraires, linguistes, juristes, écologues et vétérinaires sur un espace qui ne semble unique qu’en apparence : la forêt et ses composantes, végétales ou animales, visibles ou invisibles, que scrutent des regards croisés entre disciplines artistiques et scientifiques. Il s’agit d’un kaléidoscope raisonné, non exhaustif mais éclectique, miroir des questionnements actuels sur la forêt, aussi merveilleuse que menacée.

Le lecteur peut à son goût suivre l’alphabet, qui le mène d’« Album » à « Zoonoses », trouvant sur sa route aussi bien les réalités de l’écosystème forestier (Arbre, Champignons, Essences, Mycorhize…) que les fictions et inventions de nos imaginaires (Baba Yaga, Blanche-Neige, Loup, Perché, Sorcières et fées…). Libre à lui de tracer son propre parcours et, comme les auteurs, d’emprunter une première allée avant d’en suivre une autre, qui bifurque.

Il (re)découvre ainsi les univers boisés, leur histoire, leur actualité, les risques que présente leur avenir. Il enrichit son expérience et sa représentation de la forêt, immense et mystérieux domaine de nos rêves.

Avec les contributions de : Pascale Auraix-Jonchière, Sandra Barantal, Sébastien Baudoin, Fabienne Bercerol, Katia Blairon, Frédéric Calas, Marie Chanderlier, Christiane Connan-Pintado, Corinne Fournier Kiss, Anne-Marie Garagnon, David Gomis, Agata Jackiewicz, Caroline Lardy, Esther Laso y Leon, Françoise Laurent, Camila Leandro, Aurore Leocadie, Catherine Lenne, Jacques Marckert, Jordan Martel Lanneyn, Xavier Morin, Guillaume Papuga, Catherine Tauveron, Frédérique Toudoire sur la Pierre.

