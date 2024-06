Envol vers un autre théâtre. Scène et créolisation des arts (Avignon)

ENVOL VERS UN AUTRE THÉÂTRE

Scène et créolisation des arts

L’université d’été s’intéressera cette année aux scènes et aux écritures qui convoquent une créolisation des arts et participent du mouvement théâtral TRANS’ART que portent Alexandre Zeff et la compagnie Camara Oscura en partenariat avec le SeFeA, laboratoire de recherche théâtrale et jazzistique. Ce geste artistique que Jean-Marie Serreau a entrepris dès les années 60-70 et qui se manifeste dans les écritures d’auteurs et autrices souvent d’Afrique et des diasporas est aujourd’hui commun à plusieurs jeunes créateurs et créatrices. Il conjugue théâtre, danses urbaines, musique, slam, rap, vidéo, arts plastiques, arts visuels... pour embarquer les spectateurs et spectatrices dans une expérience sensible, une réelle traversée. Mais surtout cette transdisciplinarité porte en elle une vision du monde et une éthique ouverte à l’altérité qu'il nous paraît important d’aborder comme un modèle de création contemporaine innovant. Un geste artistique alternatif, non pas le théâtre de l’Autre, mais un « autre » théâtre. Inspiré par la philosophie d’Edouard Glissant et la notion d'hybridité dont il peut jaillir de l'inédit selon Homi Bhabha, mais aussi traversé par le projet de décolonisation des imaginaires dont parle Seloua Luste Boulbina et par l'écospiritualité que défend Dénétem Touam Bona, le processus créatif repose sur une choralité des cultures et soulève cette murmuration, cette utopique nuée, qui peut faire advenir des entités esthétiques et éthiques nouvelles et inattendues. Ce mouvement de «créolisation des arts » rassemble les arts non pour les dissoudre mais pour bâtir une vision élargie du spectacle vivant qui revendique tous les chemins de traverse :

transdisciplinaires, transculturels, transgénérationnels, transsociaux, transexuels, transécologiques...



15h ------ Créolisation des arts : pour une théorisation du geste transartistique. Conférences-débat avec Raphaël Lauro,

Pénélope Dechaufour, Donato Lacirignola, Romain Fohr, Véronique Essaka, Alexandre Zeff et Sylvie Chalaye

16h30 ------ Quelles traversées esthétiques et éthiques pour un autre théâtre ?

Table ronde animée par Axel Arthéron et Pénélope Dechaufour avec Paul Francesconi (Kal), Franck Salin (Olympe), Lolita Monga & Guy-Pierre Couleau (La Supplication), Yasmine Modestine (L’origine du café), Fabienne Kanor (La grande chambre), Andrise Pierre (La petite fille que le soleil avait brûlé, Espace 34, 2023), Lamine Diagne (Claude McKay) et Adama Diop (à confirmer).