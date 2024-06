Envisager le haut lieu autour de Maurice Leblanc et d'Arsène Lupin (séminaire "Au bonheur des valeurs", Arras)

Le 13 juin (14h-16h) aura lieu la nouvelle séance du séminaire

« Au « Bonheur des valeurs » : les lieux littéraires, de la sanctuarisation à l’ère du soupçon ? »,

en salle des colloques à Arras.

Dans le cadre de cette séance intitulée

« Envisager le haut lieu autour de Maurice Leblanc et d'Arsène Lupin », nous aurons le plaisir d’entendre

D. Crocq (Rouen Tourisme),

Zoë Tirilly (Office de Tourisme Terroir de Caux),

C. Hannedouche (enseignant et docteur ès lettres associé à Textes et Cultures),

Charlotte Benoît (Agence Cultival) et l'équipe de l'Opéra Garnier liée à le jeu immersif "Arsène Lupin et le secret de l'Opéra"

Un lien Zoom est disponible sur demande formulée auprès de Nathalie.Cabiran@univ-artois.fr