Anatomies de l'âme. Récits de soi et expérience dans les écritures spirituelles du XVIIe siècle (Hambourg)

ANATOMIES DE L’ÂME

Récits de soi et expérience dans les écritures spirituelles du XVIIe siècle

Colloque organisé par Daniel Fliege, Marie Guthmüller et Sophie Houdard, 6-8 juin 2024, Hambourg, salle 221 ESA W.

PROGRAMME

JEUDI 06 JUIN 2024

15h30 Accueil café

16h00 Daniel Fliege, Marie Guthmüller, Sophie Houdard

Introduction

Expériences de soi

16h30 Antoinette Gimaret

Sonder et diriger le « naturel » : anatomie de l’âme et vie conventuelle

17h15 Sophie Houdard

Intérieur et intériorité dans la Correspondance de Jean-Joseph Surin

VENDREDI 07 JUIN 2024

Savoirs et usages de l’âme

09h00 Florence Dumora

La grandeur de l’âme : expérience mystique et spéculation angélique

09h45 Louise Piguet

L’âme-grenade : allégorie d’un apostolat alternatif dans le Cantique de Jeanne Guyon

10h30 pause café

11h00 Marie Guthmüller

Expérience de soi et savoirs de l’âme chez Jeanne des Anges et Jean-Joseph Surin

11h45 Christine Orobitg

Ecriture de soi et représentations de l’âme dans la Vida interior de don Juan de Palafox y Mendoza (Sevilla, Lucas Martin, 1691)

12h30 déjeuner

La Vie comme écriture collective

14h30 Mattia Zangari

‘Le Rouge et le Noir’. Biographies of holy Women between Italy and France in 17th-century

15h15 Pascale Thouvenin

Expérience de l’intériorité et « langage du cœur » à Port-Royal : les écrits de Jean Hamon, médecin et Solitaire

16h00 pause café

16h30 Clément Duyck

Les savoirs de la co-écriture : expérimentations narratives et expérience de soi

SAMEDI 08 JUIN 2024

L’âme démoniaque

09h00 Daniel Fliege

Les démons et l’âme : la légitimation du récit de soi dans l’Histoire de Magdeleine Bavent

09h45 Anne Régent-Susini

Possession, obsession et représentations de l’âme dans la Vie de Catherine de Saint-Augustin par Paul Ragueneau

10h30 pause café

Récits de soi et autobiographie

11h00 Agnès Cousson

Histoires d’âme : Mme de Longueville et Mme de La Vallière, de la cour à la retraite

11h45 fin et déjeuner