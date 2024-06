La diffusion de la matière affective de la France médiévale par l'imprimé, XVIe-XVIIe s. (Tours)

LA DIFFUSION DE LA MATIÈRE AFFECTIVE DE LA FRANCE MÉDIÉVALE PAR L'IMPRIMÉ (XVIe-XVIIe s.)

Mercredi 10 Juillet 2024

15h30 Accueil.

15h45 Bienvenue de la part du CESR et du STUDIUM.

16h00 Alessandro Turbil (LeStudium/CESR). Une matière affective française, une littérature affective en France ? Communautés émotionnelles, lecteurs d’artefacts culturels écrits, consommateurs d’impressions.

Présidence : Pascale Mounier

16h30 Sergio Cappello (Università di Udine). La réception de Floire et Blanchefleur en France au XVIe siècle.

17h00 Pauline Saccol (Université Grenoble Alpes). Richard sans Peur et Brundemort : les états affectifs du chevalier face à l’esprit persécuteur.

17h30 Discussion.

***

Jeudi 11 Juillet 2024

9h45 Accueil.

Présidence : Stéphanie Rambaud

10h00 Lucien Dugaz (Université de Lausanne). Fruit de la passion : cueillir l’amour dans Le Vergier d’honneur.

10h30 Marco Veneziale (Universität Zürich). Affectés par la prison. Charles d’Orléans et François Ier entre manuscrit et imprimé.

11h00 Discussion et pause.

11h40 Adeline Desbois-Ientile (Sorbonne Université). Reconfigurations poétiques : autour du Triumphe de l’amant vert (1535).

12h10 Alice Tacaille (Sorbonne Université-IReMus). Images courtoises dans les vers à chanter de la première Renaissance (1512-1530) à Paris : du chevalier au soudard, les nouvelles tribulations de l'amour, des regrets et du deuil.

12h40 Discussion.

Présidence : Richard Trachsler

15h00 Sandra Provini (Université de Rouen Normandie). Les XXI Epistres d'Ovide d’Octovien de Saint-Gelais (1497) : du manuscrit à l'imprimé, la fabrique d'un succès éditorial durable.

15h30 Pascale Mounier (Université Grenoble Alpes). Une « loyalle amye » en héroïne ovidienne : l’amour féminin dans l’Epistre de maguelonne de Marot.

16h00 Discussion et pause.

16h40 Violaine Chaudoreille (Université de Rouen Normandie). La publication des traductions médiévales du corpus érotique d'Ovide au XVIe siècle, entre succès d'édition et contournements de censure.

17h10 Fanny Maillet (Universität Zürich). La formation du recueil de Ovide arte amandi, des incunables à l’édition de Thomas Mallard (1581).

17h40 Discussion.

***

Vendredi 12 Juillet 2024

9h45 Accueil.

Présidence : Sergio Cappello

10h00 Richard Trachsler (Universität Zürich). L’affectivité calculée. Comment les imprimeurs choisissent leurs textes.

10h30 Stéphanie Rambaud (Bibliothèque nationale de France). Les pages de titre des romans idylliques et autres textes affectifs, des Trepperel à Denis Janot (Paris, 1500-1540) : associer l’image et les caractères gothiques.

11h00 Discussion et pause.

11h40 Luca Degl’Innocenti (Università di Firenze). Mourning for Roland’s death : notes on the art of arousing emotions in Italian Renaissance chivalric performances and texts.

12h10 Cristina Cassia (Università di Torino). Amadis de Gaule en musique : l’Amadis de Jean-Baptiste Lully (1684) et le roman de chevalerie à la cour de Louis XIV.

12h40 Discussion et Conclusion des travaux.