L'écrivain biographe (Travaux de littérature)

L'écrivain biographe

Appel à contribution pour le volume XXXVIII des Travaux de littérature, publiés par l'ADIREL (Association pour la Diffusion de la Recherche Littéraire)

La biographie connaît depuis plusieurs décénies un succès qui ne se dément pas, au point de représenter aujourd'hui la forme la plus courante et la plus populaire d'expression littéraire. Les études qui lui sont consacrées sont également nombreuses, qui s'emploient à délimiter ce genre, à envisager la relation qu'il entretient avec ses proches parents, l'histoire et le roman, à retracer son évolution et ses métamorphoses. Sans prétendre renouveler une question largement explorée, nous proposons de la compléter et de la nourrir en mettant la lumière, à travers ce numéro des Travaux de littérature, sur l'écrivain biographe. Nous prendrons ainsi en compte les récits de vie rédigés par un auteur reconnu par ses contemporains ou la postérité comme appartenant au champ littéraire, que son discours porte sur un autre écrivain ou sur tout autre type de personnalité, connue ou inconnue, contemporaine de l'écrivain ou figure du passé. Les études porteront sur le discours biographique entendu au sens large, en incluant notamment les portraits publiés sous forme d'articles, de notices de dictionnaire, ou inclus dans un discours plus ample, tels, par exemple, les souvenirs littéraires.

Lorsqu'il se fait biographe, l'écrivain opte pour un type d'écrit qui n'est pas d'emblée considéré comme littéraire, et qui n'est pas toujours défini comme un genre. La relation qu'il entretient avec les codes et les modèles anciens se révèle alors déterminante pour saisir la spécificité de sa démarche. Mais il serait également intéressant d'envisager comment l'écrivain intérroge ses propres pratiques en intégrant ou contestant le discours critique qui marque son époque. Aux XIXe et XXe siècles notamment, le genre est dévalué, ou soumis au soupçon. En quoi ces préventions marquent-elles l'approche et l'écriture de l'écrivain biographe ?

La manière dont le récit de vie dialogue avec l'ensemble des productions de l'écrivain pourra également être abordée. Que dit la biographie de l'oeuvre tout entière ? Quel rôle se donne le biographe, quelle place et quelle fonction accorde-t-il, au sein de son oeuvre, à son récit de vie ? S'il peut tendre vers le moraliste ou le philosophe, se penser essayiste, historien, critique littéraire, ou critique d'art, en quoi son texte diffère-t-il d'une biographie écrite par un spécialiste de ces domaines ? Quelle distinction esthétique, quel rapport à la vérité suggère le choix du biographique plutôt que du roman ? La question du sujet, des données biographiques, mais aussi des sources, pourra alors être abordée : le document retenu, sa nature, le regard que l'écrivain porte sur lui, ainsi que les modalités selon lesquelles il l'intègre au récit, sont lourds du sens qu'il accorde à sa propre entreprise.

Nous pourrons également être attentifs au caractère dialogique de la biographie, particulièrement à la relation qu'entretient le biographe avec le biographié : si le phénomène d'identification, affirmé ou inconscient, qui initie tout récit de vie est bien connu, le "lien intime et fort" qui unit l'écrivain et son sujet repose sur des échos personnels et stylistiques dont on pourra saisir les enjeux autobiographiques et poétiques. La dimension fictive du discours biographique, aujourd'hui présentée comme consitutive du genre, au point que l'on puisse parler, à propos de textes contemporains, de biofiction, offre une autre piste intéressante pour tenter de saisir la spécificité de la biographie rédigée par un écrivain, quelle que soit l'époque envisagée.

La notion de posture, sous-jacente à ces questions, pourra être explorée : comment le geste biographique s'inscrit-il dans la construction d'une identité imaginaire propre à l'écrivain, et oriente-t-il le positionnement de ce dernier dans le champ littéraire ? La mise en scène de soi, à travers le récit de l'autre, rejoint-elle l'image qui s'invente dans d'autres écrits ?

Nous pourrons également nous intérroger sur la réception des biographies littéraires. Le régime médiatique dans lequel s'insèrent les récits de vie, ou encore l'influence que les autres oeuvres peuvent exercer sur la prise en compte de ces textes singuliers, peuvent se révéler éclairants, et permettre notamment de saisir la part active que jouent les écrivains dans le développement d'un genre particulièrement mouvant et évolutif.

Ce volume constituera le numéro XXXVIII des Travaux de littérature publiés par l'ADIREL.

Les contributions pourront prendre pour objet la littérature francophone, sans limite chronologique (du Moyen Âge à aujourd'hui)

Les propositions de contribution sont à adresser à Catherine Thomas-Ripault (catherine.thomas@univ-brest.fr ) et Pierre Dufief (pierre-anne-simone-dufief@wanadoo.fr ) avant le 1er octobre 2024. Les articles, si la proposition est retenue, seront à remettre avant le 15 mai 2025.