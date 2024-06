Regards croisés et réflexions méthodologiques sur les recherches doctorales

Cette journée vise à réunir les doctorant·e·s du CERILAC pour des présentations en binôme autour de travaux de recherche, afin d’encourager les dialogues entre les différentes disciplines et projets de thèse. Les communications réuniront deux doctorant·e·s autour d’interrogations méthodologiques ou de thématiques communes à leurs recherches. Par le dialogue et la mise en regard, il s’agira d’affiner son cadre méthodologique, préciser l’objet de sa recherche et argumenter les décisions prises tout au long de la thèse.

Programme

8h45 : Accueil des participant.es

9h00 : Introduction de la journée par la direction de l’Ecole doctorale 131, la direction du laboratoire CERILAC et les organisatrices de la journée

9h15 : Panel 1 : Approches transdisciplinaires (histoire de l’art, littérature et cinéma) / Présidence Jacques-David Ebguy (Maître de conférences HDR en littérature française, Université Paris Cité, CERILAC)

Romain Charbonnier (doctorant en histoire de l’art sous la direction de Clélia Nau et Lise Wajeman, Université Paris Cité, CERILAC) et Justine Michon (doctorante en littérature française sous la direction de Paule Petitier et Jacques-David Ebguy, Université Paris Cité, CERILAC) : « Les écrits sur l’art de Baudelaire : enjeux méthodologiques croisés, littérature / histoire de l’art »

Clément Gréau (doctorant en littérature française sous la direction de Florence Lotterie Jacques-David Ebguy, Université Paris Cité, CERILAC) et Hala Habache (doctorante en études cinématographiques sous la direction de Frédérique Berthet, Université Paris Cité, CERILAC) : « Déplacer utilement le curseur d’une critique pour repenser une œuvre : le cas de Jean Vigo et des mémorialistes de la guerre de Vendée »

11h Pause café

11h15 : Panel 2 : Pratique et théorie / Présidence : Camille Bloomfield (Maîtresse de conférences en littérature française, Université Paris Cité, Cerilac)

Valentine Auvinet (doctorante en littérature comparée sous la direction de Catherine Coquio et Ophir Lévy, Université Paris Cité, CERILAC) et Iris Mommeransy (doctorante en études cinématographiques, sous la direction de Frédérique Berthet, Université Paris Cité, CERILAC) : « Politique d’archivage et de reproduction, le cas des ‘Reznikoff papers’ conservés à San Diego / Jean-Luc Godard: un cinéaste sans archives ? »

Marie Prel (doctorante en architecture sous la direction de Paolo Amaldi, Université Paris Cité, CERILAC) et Sophia Verguin (doctorante en architecture sous la direction d’Arnaud Gasnier et de Paolo Amaldi, Université Paris Cité, CERILAC/ ESO Le Mans) : « Analyse de la conception architecturale; de l’analyse de cas concrets à la montée en généralité des connaissances, quels critères d’objectivations ? »

13h15 – 14h30 Déjeuner

14h30 : Panel 3 : Expérience de l’altérité / Présidence : Frédérique Berthet (Professeure des universités en études cinématographiques, Université Paris Cité, Cerilac)

Léa Dabrowski (doctorante en études cinématographiques sous la direction de David Vasse et Malgorzata Radkiewicz, Université de Caen, LASLAR/Institut d’Art Audiovisuel de l’université Jagellonne de Cracovie) et Garance Fromont (doctorante en études cinématographiques, sous la direction de Frédérique Berthet, Université Paris Cité, CERILAC) : « Tchécoslovaquie 1960s/Pologne 2010s, Regards croisés sur l’étude de cinématographies nationales pré et post 89 »

Gaëlle Duclaux de l’Estoille (doctorante en littérature comparée sous la direction de Catherine Brun, Université Sorbonne nouvelle, THALIM) et Jean Valentin (doctorant en études cinématographiques, sous la direction de Frédérique Berthet, Université Paris Cité, CERILAC) : « Déconstruire ses a priori : de la complexité de l’étude des discours idéologiques en contexte colonial »

16h15 Pause café

16h30 : Table ronde « Surmonter les difficultés méthodologiques dans l’écriture de la thèse : retours d’expérience » / Présidence : Lola Marcault-Derouard (doctorante en littérature française et études théâtrales sous la direction de Florence Lotterie et Muriel Plana, Université Paris Cité, CERILAC)

En présence de Marie-Pierre Burquier (docteure en études visuelles, chercheuse associée, Université Paris Cité, CERILAC/LARCA), Fanny Cardin (doctorante en littérature française et études cinématographiques sous la direction d’Evelyne Grossman et de Frédérique Berthet, Université Paris Cité, CERILAC), Mathieu Roger-Lacan (docteur en littérature, professeur agrégé de lettres modernes, chercheur associé, Université Paris Cité, CERILAC).

17h30 : Cocktail de clôture

Informations pratiques

Oraganisation Valentine Auvinet et Garance Fromont

Lieu :

Esplanade Vidal-Naquet

Bâtiment des Grands moulins 6e étage, salle Pierre Pachet (677C)

75013 Paris