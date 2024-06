LXXVIe Congrès de l'AIEF (Association Internationale des Études Françaises)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES FRANÇAISES

LXXVIe Congrès

10, 11, 12 juin 2024

En partenariat avec le CELLF

Sorbonne Université





Lundi 10 juin, 13h45

Victor Segalen

Amphithéâtre Guizot, 17 rue de la Sorbonne, Paris Ve

Président : Andrea Schellino (Università Roma Tre, ITEM de Paris)

Andrea Schellino (Università Roma Tre, ITEM de Paris)

Introduction

Charles Forsdick (Murray Edwards College, University of Cambridge)

« Polygraphie et poétique du voyage »

Christian Doumet (Sorbonne Université)

« Stèles sans édition ».

Adrien Cavallaro (Université Grenoble Alpes)

« L'invention du vers des Odes de Victor Segalen »

Gérald Purnelle (Université de Liège)

« Thibet de Segalen, ou la lecture comme une ascension »

Lundi 10 juin, 17h00

Assemblée générale

Lundi 10 juin, 18h00

Remise du prix de l’AIEF

Le prix 2024 sera remis à une jeune chercheuse ou un jeune chercheur issu

d’une université de Pologne.

Mardi 11 juin

Comment raconter l’histoire du festival d’Avignon ?

Amphithéâtre Guizot (matin) et Amphithéâtre Descartes (après-midi),

17 rue de la Sorbonne, Paris Ve

Production : CELLF, PRITEPS, Initiative Théâtre, Direction des Affaires Culturelles de la Faculté des Lettres (Sorbonne Université), Institut Universitaire de France, Maison Jean Vilar d’Avignon

Présidentes : Marianne Bouchardon, Sophie Marchand, Florence Naugrette (Sorbonne Université)

Matinée

9h30 Antoine De Baecque, Professeur (Histoire) à l’École Normale Supérieure et Emmanuelle Loyer, Professeure (Histoire), Sciences Po Paris

Sur leur Histoire du festival d’Avignon (Gallimard, 2007)

10h00 Marianne Bouchardon, Professeure (Littérature française), Sorbonne Université

« Comment l’histoire du festival d’Avignon fut convoquée dans la querelle de 2005 »

Pause

10h45 Christophe Raynaud de Lage, Photographe de théâtre

« Raconter l’histoire du festival par la photographie » : entretien avec Nathalie Cabrera, directrice de la Maison Jean Vilar en Avignon

Après-midi

14h00 Olivier Py, directeur du Théâtre du Châtelet, directeur du festival d’Avignon 2013-2022

« Hériter, s’inscrire, transmettre » : entretien avec Florence Naugrette

Pause

15h15 Nancy Delhalle, Professeur (Études théâtrales), Université de Liège

Le festival d’Avignon vu de la Belgique francophone : quelle valeur symbolique ?

15h45 Denis Guenoun, Auteur, metteur en scène, Professeur émérite (Philosophie, théâtre), Sorbonne Université

« Sur sa pièce Mai, juin, juillet. Dans les théâtres de 1968 (Les Solitaires intempestifs, 2012) » : entretien avec Émeline Jouve

16h45 Émeline Jouve, Professeure (Théâtre états-uniens), Université Toulouse Jean-Jaurès

« Passions avignonnaises : les mémoires du Festival 68 (mémoires autobiographiques, historiques et patrimoniales »

Mardi 11 juin, 18h00

Je cherche un mur pour jouer devant

Lecture-spectacle par Violaine Vielmas et Stanislas Nordey

Amphithéâtre Descartes, 17 rue de la Sorbonne, Paris Ve

Accessible dans Jean Vilar, une biographie épistolaire (éd. Violaine Vielmas, Actes Sud, 2023), la correspondance de Jean Vilar avec les personnalités littéraires, artistiques et politiques dévoile les coulisses de la création et les affres de la direction du festival. Patron, régisseur, comédien, ami, séducteur, réformateur, Jean Vilar s’y dévoile passionné, courageux, opiniâtre, autoritaire, mais aussi sensible, fidèle en amitié, mélancolique et rêveur… Tout un petit théâtre s’y déploie qui parle d’art et de société.

Mercredi 12 juin, 10h00 et 14h00

2014-2024, une décennie de zoopoétique –

Perspectives en littérature de langue française (XXe et XXIe siècles)

Amphi Molinié, Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, Paris VIe

Présidente : Anne Simon (CNRS/ENS-PSL – République des savoirs, France)

Matinée

9h45 Anne Simon (CNRS/ENS, République des savoirs, France)

Ouverture : « La littérature comme une arche »

10h30 Davide Vago (Université Catholique de Milan, Italie)

« Traquer le presque invisible : oiseaux et autres bêtes chez Philippe Jaccottet »

Pause

11h30 Cristina Alvares (Université du Minho, Portugal)

« Un élan qui passe les groupes, les espèces et les ères – L’amour plus qu’humain chez Pascal Quignard »

12h15 Victor Malzac (ENS, ED 540, République des savoirs, France)

« Bufo bufo bufo d’Eugène Savitzkaya : l’évocation animale au prisme de la violence »

Buffet

Après-midi

14h30 Hannah Freed-Thall (New York University, États-Unis)

« Le monde aviaire de Claude Cahun »

15h15 Thangam Ravindranathan (Brown University, États-Unis)

« Littérature insecticide : d’Alain Robbe-Grillet à Jessica Oublié »

Pause

16h30 André Benhaïm (Princeton University, États-Unis)

« Tombeau animal. Chevillard, de la grotte au musée »

17h15 Julie Sermon (Université Lyon 2 / La Manufacture, Suisse)

« Entre dégoût et mauvais goût : quand la scène théâtrale vient heurter les préceptes animalistes »

18h00 Dialogue avec Judith Zagury, de la Compagnie de théâtre vivant ShanjuLab (Suisse)

Comité d’organisation du congrès : Andrea Del Lungo, Romain Jalabert, Matteo Zibardi

