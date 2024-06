Littérature de jeunesse et cultures transmédiatiques : création, réception, médiation. Quatrième biennale de la littérature de jeunesse (Gennevilliers)

Jeudi 27 juin 2024

Amphithéâtre

9h30 : Ouverture

Lucile Cadet, directrice du laboratoire EMA

Anne Besson, directrice du laboratoire Textes et Cultures

Introduction de Sonia Castagnet-Caignec et Béatrice Ferrier

10h-11h : Première conférence

Anne Besson « Tolkien et Rowling : expansions transmédiatiques depuis le tournant du siècle »

11h15-12h45 : 1re session : littérature et audiovisuel, modératrice Christine Boutevin

Kathy Similowski De l'écrit dans l'écran : les albums filmés, une nouvelle forme d'immersion dans la littérature de jeunesse ?

Lucile Berthod « Le "monsieur", il a lu ce livre à la télévision » - La série télévisée Yétili comme support de médiation en classe de cours préparatoire

Christine Plu Une série TV pour Ranelot et Bufolet d’Arnold Lobel : quelle adaptation des nouvelles ?

12h45-14h00 : Pause déjeuner

14h-15h30 : 2e session : littérature et jeu vidéo, modératrice Virginie Tellier

Emmanuelle Lescouët, Amélie Vallières Explorer le multivers : compétences littéraciques dans les univers étendus

Emmanuelle Stock Les pouvoirs fictionnels et politiques du jeu vidéo dans la trilogie No Pasarán de Christian Lehmann

Aldo Gennaï, Pierre Gennaï Effets d'une fiction transmédiatique sur l'activité fictionnalisante des joueurs. Le cas de League of Legends

15h45-16h45 : 3e session : reconfiguration des genres, modératrice Anissa Belhadjin

Emma Laboureyras Les héroïnes Disney au prisme de l'hypermédialité : le cas des Twisted Tales, la nouvelle série romanesque de Hachette Heroes.

Hélène Raux, Eleonora Acerra Podcasts littéraires pour la jeunesse : de nouveaux genres en émergence ?

17h00-19h00 Table-ronde avec

Isabelle Duval, autrice, plasticienne, réalisatrice

Bertrand Ferrier, auteur

Charlotte Moundlic, éditrice et directrice artistique (Rue de Sèvres), autrice

modération par les étudiantes en Master 2 « Littérature de jeunesse » de CY Cergy Paris Université



Vendredi 28 juin 2024

Amphithéâtre

9h30-10h30 : Seconde conférence

Magali Brunel « Pratiques littéraires numériques sociales en contexte scolaire : pour une didactique de la circulation »

10h45-12h45 : 4e session : le conte dans tous ses états, modératrice Béatrice Ferrier

Christiane Connan-Pintado De Copenhague à Auderville : une actualisation transmédiatique de « La petite Sirène » par Sarah Moon

Léna Simon Mythe et littérature de jeunesse : croisement de la circulation transmédiatique de Peter Pan et de Train de nuit dans la voie lactée dans les domaines français et japonais.

Isabelle De Peretti Conte et théâtre : quelles réceptions des fictions textuelles et scéniques induites dans les ressources professionnelles numériques ?

Yasmine Saouli, Sihem Guettafi Vers une approche novatrice de la narration des contes : Les extensions transmédiatiques du conte populaire algérien « Loundja, la fille de l'ogresse »

12h45-13h45 : Pause déjeuner

14h00-15h30 : 5e session : littérature young adult/adolescents et univers sombres, modératrice Lydie Laroque

Isabelle-Rachel Casta De Wattpad à TikTok, noires, noires, noires romances en YA

Tonia Raus OSS ou SOS ? La transmodalité comme vecteur d'immersion

Elise Ternoy « Give me goosebumps » : quelle médiagénie pour le genre de l'horreur à destination de la jeunesse ?

15h45-16h15 : Conclusion d’Isabelle de Peretti et Virginie Tellier