Artiste autodidacte issu d'un milieu ouvrier, Fred Deux s'initie au dessin après la découverte de l'oeuvre de Paul Klee. Il sera également l'auteur de nombreux romans et journaux, d'une monumentale autobiographie sonore ainsi que de plusieurs sculptures. En 1951, il fait la connaissance de Cécile Reims, issue d'une famille juive lituanienne, qui marquera de son empreinte la discipline rigoureuse de la gravure, tout en explorant à son tour le territoire de l'écriture.

Se nourrissant l'un l'autre, tout en creusant chacun de son côté sa propre voie, le couple Cécile Reims et Fred Deux aura traversé, par sa marge, 60 ans de l'histoire de l'art, avec une intransigeance et une liberté dont on mesure chaque jour davantage l'importance.

Fortes personnalités au regard de leurs parcours respectifs et conjoints, leur discrétion a freiné la connaissance et la diffusion de leurs travaux, que Les Cahiers Cécile Reims et Fred Deux auront pour tâche de faire découvrir, en explorant l'immensité et la richesse de leur oeuvre et de leur vie.

Après un premier numéro consacré au centenaire de Fred Deux, le comité éditorial des Cahiers Cécile Reims & Fred Deux est au travail pour préparer le numéro deux, et fait dès lors appel à celles et ceux qui souhaitent écrire pour cette future publication.

Si le projet vous intéresse, nous accueillons tout texte à valeur de témoignage ou à l'ambition théorique, qu'il soit consacré à Cécile Reims, à Fred Deux, ou aux deux.

Toute contribution devra dès lors être livrée pour le 25 novembre 2024 et ne pas dépasser 15000 signes (notes de bas de page et espaces compris).

Le comité rédactionnel se réservant le droit de choisir les articles pour cette édition, toute note d'intention préalable serait la bienvenue. En outre, afin de respecter l’homogénéité du numéro, tout texte reçu sera susceptible d'être publié dans un numéro ultérieur.

Vous pouvez contacter les membres du comité de rédaction pour échanger et obtenir plus de précisions.



Frédérick Aubourg, Christophe Guitard, Pierre Osella, Tristan Sénécal : cahiers.cf@yahoo.com