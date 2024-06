Pierre de Coubertin et les premiers Jeux olympiques (Les rencontres de Gallica, BnF, Paris)

Les Rencontres de Gallica : Pierre de Coubertin et les premiers Jeux olympiques

Rencontres professionnelles autour de l'exposition « À nous les stades ! Une histoire du sport au féminin »

Lundi 10 juin 2024

17h30-18h30

BnF François-Mitterrand, Salle 70

À l’occasion de l’exposition « À nous les stades ! Une histoire du sport au féminin », la BnF vous invite à une rencontre Gallica des plus sportives, autour des premières éditions des Jeux olympiques modernes et de l‘artisan de leur rénovation, le baron Pierre de Coubertin.

Paris accueille en 2024 les Jeux de la XXXIIIe Olympiade, l’occasion de partir à la découverte des trésors de Gallica consacrés à l’olympisme et aux Jeux olympiques. Top départ pour un marathon à travers les collections numérisées de la BnF et de ses partenaires, autour de la renaissance des Jeux olympiques à l’ère moderne.

Après un échauffement consacré à l’héritage antique et à la persistance du mythe des Jeux d’Olympie dans l’art, le premier tour de piste aborde leur restauration par Pierre de Coubertin. Le parcours emprunte ensuite la route des premières éditions des Jeux modernes, de 1896 à Athènes à 1924, date des Jeux olympiques de Paris et de la naissance des Jeux d’hiver, à Chamonix. Le sprint final se fait autour de la personnalité de Pierre de Coubertin et de sa pensée, entre conservatisme et modernité.

Des monnaies grecques aux Mémoires de Coubertin, en passant par les partitions de l’Olimpiade, opéra de Métastase, les articles et photographies parus dans la presse, et à travers bien d’autres richesses encore, cette séance vous propose un voyage en terre de Gallica propre à vous mettre en condition pour les Jeux de Paris 2024.

Rencontre animée par Isabelle Copin, chargée de collections de presse, département Droit, économie, politique, et Benjamin Macé, chargé de collections en histoire des sciences, département Sciences et techniques, BnF.

Entrée libre. Réservation conseillée