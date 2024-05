Écrivaines entre littérature et sciences II. Essayisme, auto-/ biographie et savoirs (Besançon)

C’est avec plaisir que nous vous convions aux Journées d’étude « Ecrivaines entre littérature et sciences II : Essayisme, auto-/ biographie et savoirs », qui se tiendront les jeudi 13 et vendredi 14 juin 2024 à l’Université de Franche-Comté (Besançon) et en distanciel.

Programme :

13 JUIN 2024

13h 30 Accueil

13h 45 Mots de bienvenue et introduction

14h Annick Louis (Besançon)

Conférence inaugurale : "Les invisibles : quelles traces pour quelles figures de

femmes savantes ?"

14h 30 PANEL 1

ÉCRITURES DE PIONNIÈRES

MODÉRATION : MARGARET GILLESPIE

Patrice Bouche (Besançon) : "Une intrusion féminine dans les débats politiques :

Margracia Loudon (années 1830-1840)"

Odile Chatirichvili (Toulouse) : "Raconter des vies de mathématiciennes. Sofia Kovalevskaïa,

Michèle Audin, et d’autres"

15h 45 Pause café

16h 15 PANEL 2

APPROCHES DES SAVOIRS DU PSYCHISME

MODÉRATION : LÉA CASSAGNAU

Carole Martin (Mulhouse) : "Hermine Hug von Hugenstein ou l’essayisme à l’interstice

de la psychanalyse et de l’écriture de soi"

Ralph Winter (Besançon) : "L’essayisme psycho-biographique de Lou Andreas-Salomé.

Le cas de Rilke"

Manolo Onnis (Besançon) : "Entre asiles et littérature : l’essai autobiographique d’Alda Merini

dans l’Italie des années 1960-1970"

18h Fin de la première journée

—

14 JUIN 2024

9h Accueil

9h 15 PANEL 3

EXPÉRIENCES POÉTIQUES ET

DÉPLACEMENTS ÉPISTÉMIQUES

MODÉRATION : MARTA ÁLVAREZ

Matéo Beaubert (Paris) : "Le délire des Antigone. Formes du délire chez María Zambrano"

Aurore Turbiau (Lyon) : "Savoir pratique de l’identité hybride : la bisexualité entre conscience

et situation, dans les récits de soi d’écrivaines féministes"

10h 30 Pause café

11h PANEL 4

ENGAGER L’ÉCRITURE FACE AUX SAVOIRS

MODÉRATION : RALPH WINTER

Elisa Calvet (Toulouse) : "Audre Lorde, Journal du cancer : enjeux politiques autour

des récits et de l’expérience de la maladie"

Maxime Fecteau (Montréal) : "Après Rachel Carson : l’essayisme des femmes de

science américaines"

12h 15 Discussion plénière

12h 30 Clôture

—

Pour vous inscrire en présentiel ou à distance, merci d'écrire aux deux adresses suivantes :

lea.cassagnau@univ-fcomte.fr

ralph.winter@univ-fcomte.fr

—

Le comité d’organisation :

Léa Cassagnau, doctorante contractuelle en littérature comparée

Cindy Gervolino, ATER en lettres modernes et doctorante en littérature comparée

Ralph Winter, MCF en études germaniques

Université de Franche Comté - UFR SLHS

CRIT EA 3224.