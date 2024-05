Émile Zola, naturalisme et progrès (Colloque AIZEN, Maia, Portugal)

Colloque international AIZEN/Université de Maia « Émile Zola, naturalisme et progrès »

Symbole du progrès sous toutes ses formes, Émile Zola nous a légué une œuvre miroir des enjeux majeurs et mutations profondes de la société, de l’industrie, du commerce et de l’urbanisme qui ont marqué le dernier quart du 19ème siècle. De son vivant, la ville historique de Porto s’est métamorphosée en pôle culturel, artistique et financier de premier plan, ainsi qu’en épicentre du naturalisme. Cela est attesté par les nombreuses maisons d’édition publiant les travaux de Beldemónio, le traducteur de Zola le plus prolifique au Portugal, et les romans des auteurs naturalistes lusophones comme Eça de Queirós. De nos jours, deux ponts emblématiques de la ville s’érigent en symboles du progrès, établissant un lien avec la France du 19ème siècle et incarnant les prouesses technologiques du pays. Le pont Maria Pia, édifice ferroviaire érigé en 1877 qui traverse les municipalités de Porto et Vila Nova de Gaia, est l’œuvre de Gustave Eiffel. Le pont Dom Luis I, quant à lui, détenteur du record de la plus longue arche en fer lors de son inauguration en 1886 et remarquable pour ses deux niveaux franchissant le Douro, est l’aboutissement d’un ancien disciple d’Eiffel. Ces deux ouvrages cohabitent harmonieusement avec le quartier médiéval de Ribeira, l’église São Francisco (Saint François), célèbre pour son intérieur baroque richement orné de dorures, et l’imposant Palácio de Bolsa, ancienne bourse édifiée au 19ème siècle pour séduire les investisseurs internationaux.

C’est dans le respect pour ces édifices et les thèmes qu’ils incarnent que l’Université de Maia, située à un peu plus de 15 km du centre historique de Porto, accueillera le Colloque international AIZEN. Bénéficiant d’un réseau de métro moderne et de l’unique aéroport international du nord du Portugal, la ville de Maia a connu un essor remarquable au cours des 20ème et 21ème siècles. Elle s’affirme aujourd’hui comme un pivot technologique et industriel incontournable au sein de la conurbation portuense.

Dans cette dynamique, la conférence AIZEN de 2025 rendra hommage à l’engagement du naturalisme pour le progrès culturel, social et scientifique.

L’AIZEN® (Association Internationale Zola et Naturalisme) et l’Université de Maia (Portugal) sollicitent des contributions pour leur colloque sur le thème «Émile Zola, Naturalisme et progrès» organisé par :

L’Université de Maia -ISMAI, au Portugal, du 26 au 28 juin 2025

Nous sollicitons des propositions de communications originales et inédites ainsi que des sujets de panels ou sessions spéciales avec trois ou quatre participant.e.s. Les analyses comparatives ou interdisciplinaires sont particulièrement les bienvenues. Professeur.e.s, chercheur.e.s, chargé.e.s de cours et doctorant.e.s en littérature, cinéma, arts visuels, traduction et études lusophones sont invités à soumettre un résumé pour une intervention qui ne devra pas dépasser vingt minutes. Les salles de conférence seront pourvues d’équipement audiovisuel.

Vous trouverez ci-dessous une suggestion de sujets ou panels/sessions :

*Les naturalismes lusophones

*Les enjeux de la traduction dans le naturalisme

*Naturalisme et études digitales

* L’héritage naturaliste au sein des cultures artistiques contemporaines

*Zola et le Groupe de Médan comme figures de contestation

* Le Roman expérimental en Europe et en Amérique: le dissentiment sous toutes ses formes

*J’accuse…! dans le monde lusophone: contexte et réponse

*La République en marche: contestation et réformes utopiques en France, au Portugal et au Brésil

*Nouvelles voies et moyens de transport dans le naturalisme: routes, ponts, chemins de fer, passages, vélos,

omnibus, trains

*Communautés utopiques et pensée utopique comme vecteurs de réformes sociales

*Les Quatre Évangiles et la marche vers le progrès

* Femmes, féminisme et progrès dans le naturalisme

*Inventions et innovations dans le naturalisme (electricité, photographie, etc.)

* Nouvelles structures et nouveaux paysages dans la littérature, le film, et l’art naturaliste: banques, marché, complexes immobiliers, grands magasins, bourses, structures temporaires et imaginées

*Nouvelles technologies et nouvelles économies dans le naturalisme

*Approches comparatives au naturalisme

*Nouvelles formes d’art et les essais de Zola sur le Salon des Refusés

*Nouveaux gouvernements et Chroniques parlementaires de Zola

*Zola et le théâtre naturaliste

*Le naturalisme à travers le prisme queer: figures du paria et de l’inverti

*Natures et naturalismes (français, francophone, lusophone, filmique)

*Aspects naturalistes du cinéma-monde contemporain

*Écrivaines naturalistes dans le monde lusophone et au-delà

*Le naturalisme en Afrique et dans la Caraïbe

—

Les contributions en anglais ou en français sont les bienvenues.

Merci de faire parvenir votre proposition de panel/session ou de communication avec une version abrégée de votre CV aux adresses suivantes:

Prof. Juliana Starr, Dept. of Literature and Language, University of New Orleans, USA jstarr1@uno.edu

et Prof. Célia Vieira, University of Maia-ISMAI, cvieira@umaia.pt

Date limite de soumission: 15 octobre 2024

—

AIZEN/University of Maia International Conference “Émile Zola, Naturalism, and Progress”

Émile Zola was a champion of progress in all its forms, and his work reflects the great social, industrial, commercial, and urban transformations which marked the last quarter of the nineteenth century. During his lifetime, the historic city of Porto became a major cultural, artistic, and financial center, and also an important diffusion point for naturalism, as evidenced by its numerous publishing houses producing works by Beldemónio, Portugal’s most prolific translator of Zola, as well as novels by Lusophone naturalists such as Eça de Queirós. Today, two of the city’s most spectacular bridges stand as symbols of progress, linking it to the 19th-century France and bearing witness to the country’s technological achievements. First, the Maria Pia Bridge, a railway bridge built in 1877 and situated over the municipalities of Porto and Vila Nova de Gaia, is attributed to Gustave Eiffel. Second, the Dom Luis I Bridge, at the time of its completion in 1886 the longest iron arch in the world and famous for its double-deck metal arch spanning the river Douro, was designed by a student of Eiffel. Both structures share the cityscape with the medieval Ribeira district, the São Francisco Church known for its lavish baroque interior with ornate gilded carvings, and the massive 19th-century Palácio de Bolsa, formerly a stock market built to impress potential international investors.

In keeping with these structures and themes, the AIZEN’s International Conference will be held at the University of Maia, located just ten miles from the historic center of Porto. Sporting a modern subway system and the only international airport in northern Portugal, the city of Maia has seen extraordinary development in the 20th and 21st centuries, and currently stands out as one of the most important industrial and technological centers in the Porto metropolitan area.

In this context, the AIZEN’s 2025 conference will celebrate naturalism’s commitment to cultural, social, and scientific progress.

The AIZEN® (Association Internationale Zola et Naturalisme) and the University of Maia (Portugal) sollicit contributions for their jointly-sponsored conference on “Émile Zola, Naturalism, and Progress” to be hosted by :

University of Maia − ISMAI, Portugal, June 26-28, 2025

We seek proposals for original and unpublished papers, as well as topics for panels or special sessions with three or four participants. Comparative or interdisciplinary analyses are particularly welcome. Professors, researchers, lecturers, and doctoral candidates in literature, cinema, visual arts, translation, and Lusophone studies are invited to submit an abstract for a presentation that should not exceed twenty minutes. Conference rooms will be equipped with audiovisual equipment.

The following are suggested topics or panel headings:

*Lusophone naturalisms

*Translation issues in naturalism

*Naturalism and Digital Studies

*The legacy of nineteenth-century naturalism in contemporary artistic cultures

*Zola and the Medan Group as reformers

* Le Roman expérimental in Europe and the Americas: varieties of dissent and reform

*J’accuse…! in the Lusophone world: Context and Response

*La République en marche: utopian reform in France, Portugal, and Brazil

*New ways and means of transportation in naturalism: roads, bridges, railroads, passageways, bicycles, omnibuses, trains

*Utopian communities and Utopian thought as social reform

*Les Quatre Évangiles and the march toward progress

*Women, feminism, and progress in naturalism

*Inventions and Innovations in naturalism (electricity, photography, etc.)

* New structures and landscapes in naturalist literature, film, and art: banks, markets, apartment buildings, department stores, stock markets, temporary and imagined structures

*New technologies and new economies in naturalism

*Comparative approaches to Naturalism

*New art forms and Zola’s essays on the Salon des Refusés

*New governments and Zola's Chroniques parlementaires

*Zola and Naturalist Theater

*Queering naturalism: outcasts and inverts

*Natures and Naturalisms (French, Francophone, Lusophone, Filmic)

*Naturalist aspects of contemporary world cinema

*Female Naturalist Writers in the Lusophone world and beyond

* Naturalism in Africa and the Caribbean

Presentations can be delivered in English or French. Please submit your panel/session proposal or individual presentation (in English or French) with a brief version of your CV to the following address:

Prof. Juliana Starr, Dept. of Literature and Language, University of New Orleans, USA jstarr1@uno.edu

and

Prof. Célia Vieira, University of Maia-ISMAI, cvieira@umaia.pt

Deadline for proposals: October 15, 2024