Ranger, déranger. Order, disorder. XIe Congrès international de la société Christine de Pizan (Lausanne & Genève)

Organisation : Estelle DOUDET, Yasmina FOEHR-JANSSENS, Chloé GUMY, Julie BEVANT, Yuanbo WANG, Philippe FRIEDEN

Le premier “Rangement et dérangement, une polarité féconde” porte sur l’œuvre de Christine Pizan, en incitant à interroger les tensions entre les pulsions novatrices et transgressives des traités rédigés “pour la défense des Femmes” et la pensée politique de l’auteur qui se caractérise par une ferveur ordonnatrice dans un monde dérangé et subverti par les injustices.

L’axe “Postérités christiniennes : la longue vie d’une parole dérangeante” s’inscrit dans la longue durée des prises de paroles féministes et invite à s’interroger sur la place qu’occupent ou que pourraient occuper les œuvres de Christine dans une généalogie littéraire des questions politiques suscitées par le féminisme sous toutes ses formes.

Enfin, en proposant un axe intitulé “Appropriations contemporaines”, nous aimerions susciter des interventions portant sur la portée contemporaine de l’œuvre de Christine de Pizan en accueillant des présentations sur des initiatives didactiques, des interventions artistiques basées sur l’œuvre de Christine, voire des performances artistiques inspirées par elles.

Voir le détail du programme…