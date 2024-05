Les Contemporaines - Book Club - Valentina Ponzetto sur Femmes de spectacle (2024, en ligne)

5 juin 2024

10 h (matin, France)

Valentina Ponzetto présente ses deux ouvrages sur les femmes de spectacle

Les deux volumes Femmes de spectacle au XIXe siècle, et Femmes de spectacle (danse, opéra, théâtre). Création, représentation et sociabilité au féminin, (1650-1914), s’inscrivent dans le cadre de recherches en arts du spectacle et histoire culturelle visant à valoriser le matrimoine théâtral et à repenser l’histoire du théâtre pour y inclure davantage les apports féminins, souvent invisibilisés par l’historiographie traditionnelle. Leur but est de montrer quels ont pu être les lieux et espaces d’expression possible pour les femmes, et comment des figures d’artistes aux profils variés ont su composer avec les contraintes avérées dont leur parcours était semé, et avec les normes genrées courantes.

En particulier le premier est centré sur le XIXe siècle et sur l’émergence de l’industrie du spectacle et du divertissement. Il s’intéresse à des profils professionnels moins souvent étudiés que ceux d’actrice ou de performeuse, ici volontairement mis à l’écart au profit de métiers entrepreneuriaux, de diffusion et de transmission : directrices de salles, organisatrices de spectacles, autrices, critiques et enseignantes.

Quant au deuxième, il vise à faire émerger un aperçu des stratégies artistiques et discursives, individuelles ou collectives mises en place dans le cadre de la construction de carrières féminines dans les domaines du théâtre, de la danse et de l’opéra. Ces stratégies de carrière sont étudiées sur la longue durée de l’époque moderne (1650-1914) et en prenant en compte les spectacles de société et amateur à côté des spectacles publics, ainsi que les effets de circulation entre ces différentes formes de spectacles.

Valentina Ponzetto est Privatdocent à l’Université de Lausanne et membre du Centre d’études Théâtrales (CET). Elle y a dirigé les projets de recherche FNS Théâtres de société. Entre Lumières et Second Empire (2016-21) et Femmes "en société". Rôles et importance des femmes dans l’émergence et la création des spectacles de société (2021-22). Ses recherches portent actuellement sur la littérature dramatique, la dramaturgie et la vie théâtrale des XVIIIe et XIXe siècles, sur l’esthétique des genres dramatiques, sur les théâtres de société et sur la place des femmes dans le monde théâtral.

Récemment, elle a co-dirigé les volumes Espaces de théâtres de société. Définitions, enjeux, postérité (Presses Universitaires de Rennes, 2020), Théâtre et société. Réseaux de sociabilité et représentations de la société (Études de Lettres, n. 317, 2022/1-2), Femmes de spectacle au XIXe siècle, (Peter Lang, 2022) et Femmes de spectacle (danse, opéra, théâtre). Création, représentation et sociabilité au féminin, (1650-1914) (Brill, septembre 2024)