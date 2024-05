L'imaginaire du voyage dans la littérature et les arts / The imaginary of travel in literature and the arts (revue Complexus)

Revue Complexus

Revue Interdisciplinaire en Littératures, Critique, Histoire de l’art et Didactique Interdisciplinary Journal in Literature, Criticism, Art History and Didactics

N° 5, 2025 : Appel à articles

«L'imaginaire du voyage dans la littérature et les arts»

« The imaginary of travel in literature and the arts»

Date limite de soumission des articles : 30 mars 2025

Retour d’évaluation : 15 avril 2025

Parution : 30 mai 2025.

—

Le voyage, qu'il soit physique, spirituel ou imaginaire, a toujours été une source inépuisable d'inspiration pour les créateurs. La littérature, les arts visuels, le cinéma et d'autres formes d'expression artistique ont exploré le voyage sous des angles multiples, en en faisant un thème central de nombreuses œuvres. Ce cinquième numéro de la revue Complexus entend examiner les diverses représentations et significations du voyage dans les arts et la littérature, en mettant en lumière la richesse et la diversité des approches artistiques et littéraires.

Historiquement, les récits de voyage ont joué un rôle crucial dans la formation de la vision du monde des sociétés. Les explorateurs, les écrivains et les artistes ont documenté leurs aventures, offrant des descriptions vivides des terres lointaines, des peuples exotiques et des cultures étrangères. Ces récits ont non seulement satisfait la curiosité des lecteurs et des spectateurs, mais ont également contribué à façonner des imaginaires collectifs. À travers cette thématique, nous souhaitons interroger les modalités de représentation du voyage et les motivations des créateurs à l'aborder dans leurs œuvres, en examinant comment ces représentations ont évolué au fil du temps et ce qu'elles révèlent sur nos perceptions du monde.

Le voyage, dans son acception la plus large, englobe non seulement les déplacements géographiques, mais aussi les voyages intérieurs, les quêtes spirituelles et les explorations imaginaires. Ces dimensions variées du voyage permettent d’explorer des thèmes aussi divers que la découverte de l'autre, l'exotisme, l'errance, l'aventure, et la transformation personnelle. Le voyage est souvent un motif de transformation, un processus au cours duquel les personnages – et par extension, les lecteurs et les spectateurs – traversent des expériences qui changent leur perception de soi et du monde. À travers ce numéro, nous chercherons à comprendre comment le voyage est utilisé pour explorer des questions identitaires, philosophiques et existentielles.

Sous-thématiques possibles :

Les récits de voyages et la découverte de l'Autre : Comment les écrivains et artistes décrivent-ils leurs expériences de voyage ? Quelle vision de l'Autre se dégage de leurs œuvres ?

L'exotisme et l'ailleurs dans la peinture et la littérature : Quels sont les ressorts de l'exotisme ? Comment les paysages lointains et les cultures étrangères sont-ils représentés et perçus ?

Le voyage intérieur : exploration psychologique et spirituelle : Comment le voyage devient-il une métaphore de l'exploration de soi ? Quelles sont les formes et les significations des quêtes spirituelles et psychologiques dans les œuvres littéraires et artistiques ?

Le voyage dans la science-fiction et la fantasy : Comment les genres de la science-fiction et de la fantasy réinventent-ils le voyage ? Quelles nouvelles dimensions de l'exploration et de l'aventure ces genres apportent-ils ?

Les carnets de voyage : entre documentation et création artistique : Quelle est la place des carnets de voyage dans la tradition littéraire et artistique ? Comment la frontière entre documentaire et fiction est-elle négociée ?

Le tourisme littéraire et cinématographique : Comment les lieux visités par les touristes sont-ils représentés dans la littérature et le cinéma ? Quelle influence ont ces représentations sur la perception et l'expérience des lieux ?

Les voyages d'écrivains : du réel à la fiction : Comment les expériences de voyage des écrivains influencent-elles leurs œuvres ? Quels sont les récits de voyage emblématiques dans la littérature mondiale, et comment ces récits ont-ils façonné notre vision du monde ?

Les voyages d'artistes : création et inspiration : Comment les voyages influencent-ils le processus créatif des artistes ? Quels sont les impacts des déplacements géographiques sur les styles et les thématiques des œuvres artistiques ?

L'errance et la quête dans le cinéma : Comment le voyage est-il représenté dans le cinéma ? Quelles sont les significations symboliques des voyages entrepris par les personnages cinématographiques ?

Le voyage initiatique dans les mythes et les contes : Comment les récits mythologiques et les contes de fées utilisent-ils le motif du voyage pour transmettre des leçons morales et spirituelles ? Quelles similitudes et différences existent entre ces récits traditionnels et les représentations modernes du voyage ?

Voyages imaginaires et utopies littéraires : Comment les auteurs créent-ils des mondes imaginaires à travers le voyage ? Quelles sont les caractéristiques des voyages dans les utopies et les dystopies littéraires ?

En encourageant des contributions qui abordent ces sous-thématiques, ce numéro vise à offrir une vue d'ensemble des différentes façons dont le voyage est imaginé et représenté. Que ce soit à travers des récits autobiographiques, des romans d'aventure, des films de science-fiction, des peintures de paysages ou des installations artistiques, le voyage est un motif qui invite à la réflexion et à l’évasion.

Nous invitons chercheurs, écrivains, artistes, et cinéastes à soumettre leurs articles, essais, analyses et créations autour de cette thématique. Ensemble, nous explorerons comment le voyage, en tant qu'expérience et en tant que concept, continue de fasciner et d'inspirer les créateurs, offrant ainsi un miroir des désirs, des peurs et des aspirations humaines.

—

Modalité de soumission

- Les textes, en français ou en anglais, doivent être soumis directement via la plateforme de la revue : https://revues.imist.ma/index.php/Complexus/about/submissions#onlineSubmissions (Les auteurs doivent s’inscrire sur la plateforme de la revue) ;

- ou envoyés en fichier attaché au format Word accompagné d’un résumé (en français et en anglais) de 250 à 300 mots et d’un court CV (une dizaine de lignes précisant les coordonnées, statut, institution universitaire, discipline scientifique, orientations de recherche de l’auteur et les principales publications). Le courriel doit être adressé avant le 30 mars 2025 délai de rigueur, à l’adresse suivante : revuecomplexus@gmail.com

- La rédaction de l'article devra respecter les normes de la revue. Merci de consulter à cette fin : https://revues.imist.ma/index.php/Complexus/about/submissions#onlineSubmissions.

- Les articles doivent compter de 30 000 à 40 000 signes, incluant les espaces, mais excluant les références. Ils seront évalués en double aveugle par le comité de lecture. Les décisions du comité scientifique seront communiquées aux auteurs avant le 15 avril 2025.

—

Responsable de la revue

Hicham BELHAJ (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès-Maroc).