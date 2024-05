L'écrivain et l'artiste face à la guerre / The Writer and Artist Facing War (revue Complexus)

Revue Complexus

Revue Interdisciplinaire en Littératures, Critique, Histoire de l’art et Didactique Interdisciplinary Journal in Literature, Criticism, Art History and Didactics

n° 4, 2024 : Appel à articles

« L'écrivain et l'artiste face à la guerre»



« The Writer and Artist Facing War»

Date limite de soumission des articles : 30 septembre 2024

Retour d’évaluation : 15 octobre 2024

Parution : 30 décembre 2024.

—

Les conflits armés, qu'ils soient historiques ou contemporains, continuent de façonner dramatiquement les trajectoires des nations et des individus. Des tranchées boueuses de la Première Guerre mondiale aux villes déchirées par la guerre en Ukraine, en passant par les conflits endémiques au Moyen-Orient, notamment entre Israël et le peuple palestinien, la guerre façonne et déforme le tissu même de la société humaine. Face à ces crises, écrivains et artistes ont fréquemment embrassé des rôles pivot, utilisant leurs œuvres comme des instruments de résistance, de témoignage et de mémoire.

L'art et la littérature ne sont pas de simples échappatoires face à la brutalité de la guerre ; ils sont souvent au cœur de la lutte pour la vérité et la justice. Ils servent de contrepoids à la propagande et au récit officiel, offrant des perspectives alternatives et des voix marginales, tout en façonnant la mémoire et l'identité collectives. Dans ce contexte, le numéro 4 de la Revue Complexus vise à explorer comment les œuvres littéraires et artistiques, nées de conflits d'hier et d'aujourd'hui, dialoguent avec ces événements tumultueux.

Nous sollicitons des contributions qui interrogent la variété et la richesse des réponses apportées par la littérature et les arts aux contextes de guerre. Comment les artistes et les écrivains capturent-ils, contestent-ils ou transcendent-ils les réalités de la guerre? Quel rôle jouent-ils dans la construction de discours alternatifs qui défient les perspectives dominantes?

Les axes de réflexion pourront inclure, mais ne seront pas limités à :

- La guerre comme source d'inspiration : Comment la guerre a-t-elle nourri la création littéraire et artistique ? Quelles formes d'expression ont-elles été développées pour rendre compte de l'expérience de la guerre ?

- Témoigner et dénoncer : Le rôle des écrivains et des artistes comme témoins oculaires et voix critiques face aux atrocités de la guerre.

- Explorer les traumatismes : Comment les artistes et les écrivains ont-ils donné voix aux traumatismes individuels et collectifs causés par la guerre ?

- Représenter l'indicible : Les défis et les limites de la représentation artistique de la violence et de la souffrance extrêmes.

- Explorer les traumatismes contemporains : Comment les artistes et les écrivains donnent-ils voix aux traumatismes individuels et collectifs causés par les conflits actuels ? Quelles formes d'expression permettent de traiter et de transcender ces expériences douloureuses ?

- L'art comme outil de reconstruction : Le pouvoir de la création artistique dans les processus de paix et de réconciliation.

Ce numéro espère rassembler des perspectives diverses pour offrir un panorama enrichissant de la manière dont l'art et la littérature façonnent (et sont façonnés par) les réalités de la guerre. Les études de cas, qu'ils traitent des auteurs et artistes célèbres ou méconnus, sont les bienvenues, tout comme les approches interdisciplinaires qui croisent littérature, histoire de l'art, études culturelles, philosophie et sociologie.

Nous invitons les chercheurs, les artistes et les écrivains à soumettre leurs propositions de contributions pour ce numéro spécial de la revue Complexus. Les articles, en français ou en anglais, peuvent explorer les différentes thématiques évoquées ci-dessus ou proposer de nouvelles perspectives sur la relation entre la guerre et la création littéraire et/ou artistique dans le contexte des conflits actuels.

—

Modalité de soumission

- Les textes, en français ou en anglais, doivent être soumis directement via la plateforme de la revue : https://revues.imist.ma/index.php/Complexus/about/submissions#onlineSubmissions (Les auteurs doivent s’inscrire sur la plateforme de la revue) ;

- ou envoyés en fichier attaché au format Word accompagné d’un résumé (en français et en anglais) de 250 à 300 mots et d’un court CV (une dizaine de lignes précisant les coordonnées, statut, institution universitaire, discipline scientifique, orientations de recherche de l’auteur et les principales publications). Le courriel doit être adressé avant le 30 septembre 2024 délai de rigueur, à l’adresse suivante : revuecomplexus@gmail.com

- La rédaction de l'article devra respecter les normes de la revue. Merci de consulter à cette

fin : https://revues.imist.ma/index.php/Complexus/about/submissions#onlineSubmis sions .

- Les articles doivent compter de 30 000 à 40 000 signes, incluant les espaces, mais excluant les références. Ils seront évalués en double aveugle par le comité de lecture. Les décisions du comité scientifique seront communiquées aux auteurs avant le 15 octobre 2024.

—

Responsable de la revue

Hicham BELHAJ (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès-Maroc).