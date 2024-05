"Corps ouverts, corps plastiques: stratégies de dénaturalisation et de renaturalisation". Conf. de Flavia Bujor (Séminaire "Identités plastiques", Paris Sorbonne)

Jeudi 6 Juin 17h-19h — Maison de la Recherche (28 rue Serpente 75006 Paris)— Salle D040

Séminaire « Identités plastiques » (CRLC, coordination Irène Gayraud, Danielle Perrot-Corpet et Judith Sarfati Lanter)

Conférence de Flavia Bujor ( Université Paris 8)

"Corps ouverts, corps plastiques: stratégies de dénaturalisation et de renaturalisation"

Les théories féministes semblent s’accorder sur la nécessité de dénaturaliser les corps, si l’on comprend par là le fait de priver les différentes formes d’oppression de tout substrat biologique qui les légitimerait. Mais en congédiant l’idée d’une vérité de la nature, s’agit-il d’aller jusqu’à considérer les corps comme des artefacts sociaux ou au contraire de revaloriser une matière corporelle toujours changeante ? Cette alternative n’est-elle pas encore mal posée ? C’est ce que nous nous proposerons d’examiner dans une perspective comparatiste et contemporanéiste, à partir de quelques exemples romanesques qui ne s’inscrivent pas dans une esthétique réaliste – allant d’une « poétique de l’étrangeté » à la science-fiction. Le dialogue entre théorie et fiction se fera autour de trois points : le concept de « corps ouvert » (Paul B. Preciado), qui invite à redéfinir les limites anatomiques connues ; celui de « transcorporalité » (Stacey Alaimo), qui est susceptible de trouver une extension narrative et énonciative ; enfin, l’analyse de métamorphoses permettra d’interroger les façons dont les lignes de partage entre corps animaux humains et non-humains peuvent être déstabilisées.

Flavia Bujor est maîtresse de conférences en littérature et études de genre à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, et membre du laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS, UMR 8238). Ses travaux de recherche portent principalement sur les imaginaires littéraires et les théories contemporaines des corps, dans une perspective comparatiste. Elle a notamment publié Une poétique de l’étrangeté. Plasticité des corps et matérialiste du pouvoir (Peter Lang, 2023).

Le séminaire « Identités plastiques » touche aux questions d'hybridité, de bizarrerie par rapport à une norme (queerness), de frontières flottantes ou poreuses, telles qu'elles se font jour en littérature et dans les arts. Mettant en jeu différents champs de recherche, comme les études de genre ou l’écopoétique, il interroge, au fil des interventions, les catégories identitaires destinées à classer le monde, les êtres, les langues et les disciplines académiques qui les appréhendent.