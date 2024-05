Espaces du secret dans le théâtre du XIXe siècle (Tours)

Programme

9h30 – Accueil des participants

9h45 – Introduction par Sophie Mentzel (Tours)

Séance 1 – Présidence : Florence Fix (Rouen)

10h-10h30 – Florence Filippi (Rouen) : « Secrets d’acteurs et d’actrices : la loge, la coulisse et le trou du souffleur. »

10h30-11h – Nicolas Diassinous (Avignon) : « Coulisses et Loges sur la scène romantique : l’envers du théâtre »

Discussion et pause

Séance 2 – Présidence : Patrick Berthier (Nantes)

11h30-12h – Florence Fix (Rouen) : « Du féérique au mélodramatique, la mine et ses secrets »

12h-12h30 – Caroline Legrand (Rouen) : « Espaces du secret dans les comédies de l’âge romantique »

Discussion et déjeuner

Séance 3 – Présidence : Stéphanie Sauget (Tours)

14h30-15h – Valentina Ponzetto (Lausanne) : « Contrôle, intimité, identité. Les espaces du secret dans le premier théâtre de Georg Sand »

15h-15h30 – Laure Darcq (Angers) : « Lieux mystérieux et secrets dévoilés dans Le Fils des Étoiles de Joséphin Péladan »

Discussion et pause

Séance 4 – Présidence : Sophie Mentzel (Tours)

16h-16h30 – Esther Pinon (Rennes 2) : « Les espaces du Diable dans le théâtre romantique »

16h30-17h – Sylvain Ledda (Rouen) : « De quelques lieux occultes… l’exemple de la grotte »