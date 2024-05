Max Scheler et le ressentiment (Paris Sorbonne)

Ce colloque porte sur le thème du « ressentiment » dans la philosophie du phénoménologue allemand Max Scheler (1874-1928), en particulier dans son ouvrage consacré à cette notion, traduit en français dès 1933, ainsi que sur l’actualité, notamment politique, de ce concept, qui revient aujourd’hui sur le devant de la scène.

JEUDI 13 JUIN – SOURCES DU RESSENTIMENT

9h : Accueil des participants

9h15 : Olivier Agard, Sylvain Josset et Matthias Schloßberger – Introduction du colloque

Séance 1 : Texte et sources – Présidence : Christian Sommer (CNRS/ENS)

9h30 : Konstantin Hokamp (Europa-Universität Viadrina), Das Ressentiment im Nachlass: Überlegungen zur Entstehung des Texte und seiner Stellung in Schelers System

10h15 : Sylvain Josset (Sorbonne Université), Qui est l’homme du ressentiment ?

Pause

11h15 : Miguel Oliva Rioboó (Universidad Complutense de Madrid), Autonomie als Quelle des Ressentiments. Kritik der kantischen Autonomie und Rechtfertigung der Heteronomie in Max Schelers Werttheorie

Séance 2 : Nietzsche et nietzschéisme – Présidence : Gerald Hartung (Bergische Universität Wuppertal)

14h : Katharina Grätz (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Sklavenaufstände in der Moral. Schelers Auslegung und Umdeutung von Nietzsches Ressentiment-Begriff

14h45 : Eugene Kelly (New York Institute of Technology), Scheler’s Critique of Nietzsche on the Origin of Christian Love

15h30 : Stephanie Takata-Struble (Stony Brook University), “To Go Down Like the Sun”: Scheler’s Nietzscheanism in Ressentiment

Pause

16h30 : Luz Ascarate (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Les sources du ressentiment selon Scheler

17h15 : Sebastian Aeschbach (Université de Genève), Le ressentiment, Scheler et ses influences

18h-19h : Réunion du Conseil scientifique de la Max-Scheler-Gesellschaft

VENDREDI 14 JUIN – PHÉNOMÉNOLOGIE DU RESSENTIMENT

Séance 3 : Influences contemporaines – Présidence : Dominique Pradelle (Sorbonne Université)

9h15 : Andrea Mina (Europa-Universität Viadrina), Das Ressentiment in Schelers Pragmatismus-Rezeption

10h : Patrick Lang (Nantes Université), Ressentiment et esprit du capitalisme. Scheler en dialogue avec Weber et Sombart

Pause

11h : Paul Slama (Bergische Universität Wuppertal), Travail et méfiance communautaire dans Das Ressentiment im Aufbau der Moralen de Scheler : à partir de deux notes sur Max Weber

11h45 : Christian Sternad (Université de Fribourg), Die Kraft der Negation. Hegel – Scheler – Kolnai

Séance 4 : Phénoménologie – Présidence : Olivier Agard (Sorbonne Université)

14h : Íngrid Vendrell Ferran (Philipps-Universität Marburg), Hass und Ressentiment

14h45 : Emmanuel de Saint Aubert (CNRS/ENS), « Christianisme et ressentiment » (1935). Le premier article de Merleau-Ponty

15h30 : Roberta Guccinelli (Università Cattolica del Sacro Cuore), L’« obscure conscience » de l’homme du ressentiment. Le retour du refoulé

Pause

16h30 : Gabriel Mahéo (Université de Rennes 1), Le ressentiment, passion politique ?

17h15 : Patrick Flack (Université de Fribourg), Cas d’étude et perspectives numériques pour la recherche sur Scheler : maxscheler.org, le ressentiment, Prague et l’émigration russe

18h-19h : Assemblée générale de la Max-Scheler-Gesellschaft

SAMEDI 15 JUIN – POLITIQUE DU RESSENTIMENT

Séance 5 : Démocratie et populisme – Présidence : Zachary Davis (St. John’s University)

9h15 : Matthias Flatscher (Universität Wien), Das uneingelöste Versprechen der Demokratie. Zur Aktualität von Schelers Verständnis von Ressentiment

10h : Angelika Krebs (Universität Basel), Gleichheit oder Gerechtigkeit? Ressentiment heute

Pause

11h : Susan Gottlöber (Maynooth University), Schelers Kritik der modernen Gleichheitsidee in der Ressentiment-Schrift

11h45 : Marlen Reinschke (Europa-Universität Viadrina), Ressentiment & (Rechts-)Populismus

Séance 4 : Politique – Présidence : Matthias Schloßberger (Europa-Universität Viadrina)

14h30 : Zachary Davis (St. John’s University), Scheler and the Politics of Ressentiment

15h15 : Emanuele Caminada (KU Leuven), Towards a polyphonic account of resentment

Pause

16h15 : Kuan Lu (Université Charles de Prague), Umsturz der Werte als „à baisse“: Scheler über die Ressentiment-Ethik der modernen Gesellschaft

17h : Fin du colloque