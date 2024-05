Imaginaires futurables et mythes d’avenir (séminaire 'Cultures visuelles et matérielles', Lille)

Journée I du séminaire doctoral interdisciplinaire de l'ED SHS Lille Nord de France.

"Imaginaires futurables et mythes d’avenir"

29 MAI│10h-17h│Salle F0.13



Programme

Gil Bartholeyns, Historien (Université de Lille, IRHiS)

Introduction. Glissement de temps sur Terre

Julien Wacquez, Sociologue et éditeur (Université Paris Nanterre)

L'Altérité planétaire dans la science-fiction

Jérôme Lamy, Historien et sociologue (CNRS - École des hautes études en sciences sociales)

Le spatial de demain. Les imaginaires de l’espace dans le magazine L’Express (1957-2009)

Brad Tabas, Littérature comparée (École nationale supérieure de techniques avancées, ENSTA de Bretagne)

Save Everything: Existential Risk and the Spirit of Astrocolonialism (conférence donnée en français)

Ségolène A. Guinard, Anthropologue (McGill University)

Déroutes cosmiques : un séjour aux marges des imaginaires spatiaux, à partir de deux expériences ethnographiques

Organisé avec le soutien de l'Ecole doctorale SHS, du laboratoire IRHiS, de la Fédération de Recherche Sciences et Cultures du Visuel.





(Journée 2. 11 JUIN│10h-17h│Salle F0.13

Images et objets dans les espaces domestiques)