Adapter et réécrire à l’âge de Lumières

Appel à communications

Le programme doctoral en Langues, Cultures et Sociétés Modernes et Sciences du Langage invite à envoyer des propositions de communications pour le colloque sur les adaptations et les réécritures dans la littérature européenne à l’âge des Lumières, organisé à l’Université Ca’ Foscari de Venise. Nous encourageons les doctorant.e.s et les chercheurs.euses en début de carrière à soumettre leurs propositions.

Le XVIIIe siècle européen est marqué par d’importantes dynamiques culturelles et sociales. En cette époque de dynamisme intellectuel et de déplacements géographiques, la circulation et l’adaptation des savoirs participent à la mise en œuvre d’une révolution culturelle sans précédent, où modernité et tradition coexistent et, surtout, dialoguent.

D’un point de vue synchronique, la diffusion d’idées prend une envergure transnationale : grâce notamment à l’intensification de pratiques telles que les échanges épistolaires, les voyages, la publication des périodiques et la traduction, les connaissances sont transmises d’un système socio-culturel à l’autre. Le transfert culturel traverse pourtant aussi les frontières temporelles, le XVIIIe siècle héritant des siècles précédents un vaste savoir qu’il adapte au cadre culturel et au goût contemporains. C’est cette perspective diachronique que notre colloque se propose d’adopter, dans le but d’interroger les différentes formes et modalités de réécriture, de mise en circulation et d’adaptation – culturelle, littéraire et linguistique – des savoirs hérités des siècles précédents.

L’adaptation littéraire en tant que stratégie créatrice s’applique à de différents contextes et concerne les champs de savoir les plus variés : à titre d’exemple, il suffira d’évoquer l’adaptation de mythes modernes ou hérités de l’Antiquité, la circulation de connaissances scientifiques et philosophiques à travers la littérature, la redécouverte et le réemploi de formes littéraires, ainsi que les transpositions génériques et les traductions.

Le présent colloque se propose d’enquêter sur les causes, les modalités, les formes et les acteurs de l’acte d’adaptation, ainsi que sur les raisons qui le déterminent : une réflexion commune sera encouragée visant notamment à considérer le rôle de cette pratique culturelle dans le processus d’évolution et de transformation littéraire dans l’Europe des Lumières.

Les sujets d'intérêt incluent, sans que la liste soit limitative :

• L’adaptation comme pratique et comme produit (ex. : mythes, légendes, folklore…)

• Les réécritures et les formes d’intertextualité (ex. : à partir de textes classiques, médiévaux, modernes…)

• La transmissions et les transformations du savoir scientifique et philosophique

• La traduction et la réception des textes

• La traductions intersémiotique (ex. : du roman au théâtre, de la littérature aux arts visuels, de la littérature à la musique…)

• L’interprétation, la paraphrase, la parodie, la révision

• Le rôle des contextes et du public dans les processus d’adaptation

—

Modalités de participation

Nous acceptons des propositions individuelles en anglais ou en français.

Merci d’envoyer un résumé (env. 250 mots), ainsi que l’indication de votre rattachement institutionnel à conference18@unive.it.

Les communications ne devront pas excéder les 20 minutes.

Cet appel à communication sera ouvert du 29 avril 2024 jusqu’au 31 juillet 2024.

La liste des propositions de communication retenues sera notifiée le 15 septembre 2024.

Le colloque aura lieu, en présence uniquement, les 28, 29 et 30 novembre 2024 à l'Université Ca' Foscari de Venise.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le Comité d’Organisation à l’adresse suivante : conference18@unive.it

—

Comités

Comité d’Organisation : Benedetta Burgio, Flavio Gregori, Alice Tartari, Erica Vianello

Comité Scientifique : Magda Campanini, Margherita Cannavacciuolo, Cristina Fossaluzza, Flavio Gregori,

Massimo Stella, Benedetta Burgio, Alice Tartari, Erica Vianello