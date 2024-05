Nouvelles perspectives d’analyse musicale de la voix (Lyon & en ligne)

Colloque international organisé dans le cadre du projet ANR « Analyse et tRansformation du Style de chant ».

Le champ nouveau de l’analyse musicale de la voix chantée rencontre depuis quelques années un engouement inédit. Alors que la voix en performance, phénomène sonore incarné et fugace, est longtemps restée muette pour l’analyse, échappant aux méthodes traditionnelles de la musicologie, la dernière décennie rend compte d’un foisonnement de nouvelles expériences de recherches et de méthodes analytiques novatrices jalonnant ce champ d’études en cours de construction, dépassant souvent les frontières disciplinaires. Dans un contexte où les avancées récentes en traitement du signal appliqué à la voix, notamment permises par l’intelligence artificielle, ouvrent les portes à de nouvelles potentialités analytiques et dissipent bien des obstacles auxquels l’analyse se trouvait jusqu’à présent confrontée, ce colloque international constituera un nouveau point d’étape dans un domaine d’étude dynamique et en évolution rapide.

Ce colloque international, bilingue français et anglais, accueillera 27 participants français et internationaux abordant des répertoires musicaux diversifiés, des musiques actuelles à l’ethnomusicologie.

