Les représentations des minorités dans les mondes hispaniques: une question d'in/visibilité (Paris & en ligne)

L'Université de Picardie et le Colegio de España organisent une journée d'études le 17 juin 2024. Il s'agira d'évoquer cette fois la question de la visibilité et de l'invisibilité des minorités en Espagne et en Amérique Latine. On étudiera les minorités linguistiques en Argentine, les minorités sexuelles au Chili, les minorités urbaines dans la littérature de jeunesse espagnole contemporaine... On s'intéressera à des écrivains comme Perla Suez, Pedro Lemebel, Carmen Berenguer...à des artistes comme Belkis Ayon...

Participants : Graciela Villanueva, Fabiana Alvarez, Javier Rabassó, Tamara Figueroa, Patricia Mauclair, Sergio Delgado, Laura Navarro et Fernando Copello ainsi que les membres du Réseau Minorités.

Découvrir le programme…