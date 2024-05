La Revue du Mauss, N° 63 : "Cent ans après… D’autres visages du don, inattendus"

Le numéro

Cent ans après la publication du célèbre Essai sur le don de Marcel Mauss dans L’Année sociologique (1923-1924), son aura et son influence sur les domaines les plus variés de la pensée et de la recherche ne cessent de croître. Ce n’est guère visible en France où, à part les études érudites sur Mauss lui-même, seul le MAUSS prend pleinement au sérieux son héritage en développant le « paradigme du don ». Mais c’est évident à l’échelle internationale, comme nous l’avons découvert en créant la revue numérique MAUSS International, le cousin germain anglophone de La Revue du MAUSS.

Quel plus bel hommage pouvions-nous rendre à Marcel Mauss et à son Essai que de montrer ce qui est éclos, dans le monde entier, des graines qu’il a semées ! Pour en donner une idée au lecteur francophone, ce numéro réunit une sélection de contributions internationales majeures à la théorie et à la recherche empirique sur le don. Chacune met en lumière des visages inattendus, étonnants, de ce phénomène d’une richesse inépuisable.

Nos lecteurs et nos lectrices verront, par exemple, comment le jazz peut s’entendre comme une forme de don, et le don comme une forme de jazz. Comment la valeur d’un don est indissociable de son double qui le hante, son « don fantôme ». Comment encore la perspective d’un animisme méthodologique étend la relation de don des humains à l’ensemble du vivant. Ou comment aussi don, grâce, beauté, forme et mouvement s’enchevêtrent. Sans parler des harmoniques possibles du don avec la physique quantique. Etc.

Les contributions

Avec les articles de Franck Adloff, Dwaipayan Banerjee, Sadek Beloucif, Mikkel Borch-Jacobsen, François Bordes, Alain Caillé, Philippe Chanial, Jacob Copeman, Myriam Edjali-Goujon, Didier Fassin, Jean-Marc Ghitti, Jacques T. Godbout, Charles Jacquier, Andrea Magnelli, Anne Mulpas, Mark Osteen, Sylvain Pasquier, Jean-Paul Rogues, Ilana F. Silber, Lars Spuybroek, Camille Tarot, Michel Terestchenko, Florian Villain-Carapella.