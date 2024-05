Les Principes du droit de la guerre de J.-J. Rousseau. Avec Bruno Bernardi et Fabrice Brandli (Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève)

Découverte d’un aspect méconnu de l’oeuvre du philosophe des Lumières avec un cours magistral en compagnie du spécialiste et vulgarisateur Bruno Bernardi.

La question de la guerre est longtemps restée un angle mort des études sur Jean-Jacques Rousseau. De lui, on ne connaissait sur ce sujet que quelques passages isolés et des fragments de brouillon dispersés.

En 2008, après une minutieuse exploration des manuscrits conservés dans les bibliothèques de Genève et de Neuchâtel, Bruno Bernardi et Gabriella Silvestrini, ont pu reconstituer dans sa cohérente le premier état d’une œuvre dont Rousseau avait évoqué le projet en l’intitulant Principes du droit de la guerre.

La reconstitution de ce texte a rendu possible une nouvelle approche de la pensée de Rousseau sur la question de la guerre et de la place qu’elle occupe dans son œuvre.

Avant que Bruno Bernardi ne revienne dans le détail sur cette aventure de la reconstitution du Principes du droit de la guerre, Fabrice Brandli dessine le contexte historique particulier dans lequel ce texte s’inscrit au XVIIIème siècle. À cette époque, la nature même de la guerre subissait des mutations majeures avec la Guerre de Sept Ans, évoluant vers des formes modernes et globalisées qui résonnent aujourd’hui avec nos conflits contemporains.

Deuxième séance le 21 juin…

—

Intervenants

Ancien élève de l’Ecole Normale supérieure, Bruno Bernardi est docteur et HDR en philosophie, et a été directeur de programme au Collège International de Philosophie. Ses travaux cherchent à éclairer les problématiques politiques contemporaines par une démarche d’histoire conceptuelle. Une grande partie de ses publications est consacrée à l’œuvre de Rousseau. Il coordonne les travaux du Groupe J.-J. Rousseau qui est à l'origine de récentes éditions scientifiques d’œuvres majeures de Rousseau.

Fabrice Brandli est chargé de cours au Département d’histoire générale, après avoir été assistant (2003-2009), boursier FNS « jeune chercheur » à l’Institut d’histoire de la Révolution française (2005-2006), puis maître-assistant dans le programme FNS/Sinergia « Acteurs de la fabrique des savoirs et construction de nouveaux champs disciplinaires » (2010-2014). Il a également participé comme collaborateur et coordinateur scientifique au programme FNS/Sinergia « Herméneutique des Lumières » (2014-2018). Il travaille actuellement dans une perspective d’histoire culturelle et d’anthropologie historique sur les rapports entre humanité et animalité.

—

À lire

Principes du droit de la guerre. Écrits sur la paix perpétuelle, Jean-Jacques Rousseau, (sous la direction de B. Bachofen et C. Spector), Paris, Vrin, 2008, 340 pages.

Principes du droit de la guerre, Jean-Jacques Rousseau. Texte établi et suivi de deux études par B. Bernardi et G. Silvestrini, Bibliothèque des Textes Philosophiques – Poche, Paris, Vrin, 2014, 120 pages.