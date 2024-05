8e Colloque international sur l’enseignement du français langue étrangère (Porto Rico)

8e Colloque international sur l’enseignement du français langue étrangère (FLE)

27 février - 1er mars 2025

Université de Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico

Thèmes :

Enseignement du FLE et réalités connexes : décloisonnement

Accommodement et accompagnement des étudiant.e.s

Variétés régionales du français

Défis de l’intelligence artificielle (IA)

—

Le comité organisateur du colloque FLE 2025 sollicite des propositions de communication faisant état de résultats de recherche structurée. Ce colloque s’adresse aux spécialistes en FLE, mais aussi aux didacticiennes et didacticiens du français auprès de non-francophones. Le colloque permettra de s’interroger sur des discours empruntant des voies diverses et complémentaires. Seront considérées des propositions de communication portant sur les thèmes ci-dessus et sur des thèmes connexes.

Votre proposition doit contenir les éléments suivants :

un titre de 100 caractères maximum (espaces inclus);

un résumé de 1500 à 2000 caractères (espaces inclus) et la bibliographie;

le prénom, le nom et l’institution;

les coordonnées pour vous joindre (adresse, courriel, téléphone);

le mode de présentation (orale ou poster);

le tout doit tenir sur 1 page maximum;

fournir un bref descriptif, de 50 à 75 mots (caractères et espaces compris), pour inclusion dans le programme final.

Le Colloque comprendra des communications orales ainsi que des séances d’affichage (poster sessions). Prière de préciser votre préférence dans votre proposition. Le comité de sélection se réserve le droit de modifier la préférence indiquée. Les propositions de communication sont acceptées en français, en anglais et en espagnol.

Le colloque sera organisé sur le mode présentiel.

—

Conférencière invitée : Laura Abou Haidar, Université de Grenoble-Alpes. « Enseignement et apprentissage de l'oral en FLE : enjeux et défis. »

Conférencier invité : Simon Collin, Université du Québec à Montréal. « Quand l’IA rencontre la classe de FLE : enjeux culturels et didactiques »

Courriel : colloquefle@yahoo.com

Date limite pour l’envoi des propositions: 16 septembre 2024

Site Web du Colloque : colloquefle.org

Les propositions reçues seront évaluées de façon anonyme par un comité scientifique. Des réponses seront rendues fin septembre 2024. Il sera tenu compte de la qualité scientifique, à savoir des données scientifiques qui soutiennent les contenus, de la conformité avec les thèmes du colloque et de l’originalité.

—

Comité organisateur :

Vincent Chanethom, Princeton University

Linda de Serres, Université du Québec à Trois-Rivières

Maritsu Fleury, Asociación Puertorriqueña de Profesores de Francés

Françoise Ghillebaert, Universidad de Puerto Rico (Río Piedras)

Patrick-André Mather, Universidad de Puerto Rico (Río Piedras)