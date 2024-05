Diderot, du neuf

Samedi 15 juin 2024 - Conférences, lectures, hommages.

Institut de France, Grande salle des séances

(23 quai de Conti, Paris 6e)

Programme

● 14h. Accueil par Stéphane Pujol, président de la Société Diderot, & Yann Sordet, directeur des bibliothèques Mazarine & de l'Institut de France.

● 14h30-16h30. Les Pensées philosophiques avant les Pensées philosophiques : un nouveau manuscrit. Présentation par Maria Teresa Bruno & Emmanuel Boussuge.

● 16h30-18h30. Un événement : la sortie de deux nouveaux volumes des Œuvres complètes de Diderot.

Mélanges philosophiques pour Catherine II et autres écrits politiques (1763-1774) [tome XXI], édition par Georges Dulac, Gianluigi Goggi & Sergueï Karp.

Correspondance I (1741/1742 - 1760) [tome XXVIII], édition par Annie Angremy, Emmanuel Boussuge & Didier Kahn

Présentation des volumes animée par Franck Salaün (IRCL) - Lectures - Hommage à Annie Angremy.

Avec la participation de l'Ensemble musical Diderot

Un événement organisé par la Société Diderot et les bibliothèques de l'Institut de France, avec le soutien de l'IRCL (CNRS - Université Paul Valéry - Montpellier 3) et du CELLF (CNRS - Sorbonne Université), et la présence des éditions Hermann.

Accès libre dans la limite des places disponibles. Réservation indispensable : contact@bibliotheque-mazarine.fr