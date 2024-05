Séance du SLAC: matérialisme et études postcoloniales (ENS Paris)

La prochaine séance du Séminaire Littéraire des Armes de la Critique (SLAC) aura lieu vendredi 24 mai 2024, de 14h30 à 17h à l'École normale supérieure, 29 rue d’Ulm, salle U209 et sera consacrée aux liens entre approches matérialistes et études postcoloniales. Nous aurons la joie d'écouter deux interventions (dont le résumé se trouve ci-dessous), suivies d'une discussion avec le public. Le séminaire est ouvert à toutes et à tous.

Alice de Charentenay : "Paris, voyez-vous, est comme une forêt du Nouveau-Monde" : Balzac et la comédie coloniale

Auteur de prédilection du SLAC, Balzac a été encensé par la critique marxiste ; ses analyses des mécanismes de la société bourgeoise, triomphante au XIXe siècle, la valeur de catalogue des biens de la Comédie humaine et les logiques d'ascension et de chute qu'il place au coeur de la narration romanesque s'avéreraient une transcription clairvoyante des logiques du capital. Peut-on appliquer la même opération, celle de s'appuyer sur la puissance d'analyse du romancier en dépit des convictions de l'auteur, pour comprendre, à travers Balzac voire malgré Balzac, l'idéologie coloniale à l'œuvre ? On tâchera de surprendre des indices de la façon dont la logique de colonisation transforme la métropole, le dandysme et le roman à travers quelques extraits choisis notamment dans Eugénie Grandet et Le Père Goriot.

Gabrielle Adjerad: Le « colonialisme culturel » et la réception états-unienne d’American Dirt (Jeanine Cummins, 2020)

Nous reviendrons sur l’une des premières occurrences de la notion d’ « appropriation culturelle » sous la plume de Kenneth Coutts-Smith (« Some general observations on the problem of cultural colonialism », 1976). Nous essaierons de voir quel sens le critique d’art donne à ce concept et comment il lie conscience bourgeoise et coloniale. Ceci nous permettra d’esquisser quelques uns des débats contemporains autour de la question en contexte états-unien. Il s’agira moins d’invoquer une propriété de la culture que de s’interroger sur les rapports de force à l’œuvre sur le marché de l’édition. Nous nous appuierons sur l’étude de cas de la réception controversée d’American Dirt (2020), bestseller sur l’immigration mexicaine de Jeanine Cummins.