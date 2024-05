L’artiste au travail. Images, textes, discours. XIXe s. (Lyon, Saint-Étienne & en ligne)

Colloque « L’artiste au travail. Images, textes, discours (XIXe siècle) »

30 – 31 mai 2024

Musée des Beaux-Arts de Lyon et Maison des Sciences de l’Homme Lyon St-Étienne

Lien de connexion pour les deux journées du colloque :

Programme :

Jeudi 30 mai, Musée des Beaux-Arts de Lyon

9h

Accueil des participants

9h15

Introduction (Baptistin Rumeau, Jean Guillaumont, Claire Dupin de Beyssat)

9h30

Conférence plénière :

Alain Bonnet (Université de Bourgogne) : « Le Parnasse et la Bohème - La vie quotidienne des artistes dans la presse illustrée »

10h

Pause

10h15

SESSION 1 : Presse et représentations

Marceau Levin (Université Lumière Lyon2 – IHRIM & Université de Sherbrooke), « Le travail du peintre à l’épreuve de la caricature : Le Journal pour rire et Le Journal amusant »

Matthew French (University of Birmingham), « Between caricature, satire, and promotion : Representing the artist at work in Le Courrier français and Les Hommes d’aujourd’hui (1888-1895) »

Jean-Christophe Branger (Université Lumière Lyon2 – IHRIM), « "Je suis un homme du coin du feu, je suis un artiste bourgeois" : Massenet dans l'œil de la presse »

12h15

Pause déjeuner (visite libre du musée)

15h00

SESSION 2 : La fabrique de l’œuvre

Barbara T. Cooper (University of New Hampshire), « "C’est un sublime inventeur et un laborieux ouvrier" : l’artiste et l’acteur au travail dans Benvenuto Cellini de Paul Meurice (1852) »

Baptistin Rumeau (Université d'Artois, Textes et Cultures – Université de Strasbourg, Configurations littéraires), « "Transportez-vous dans un atelier, regardez travailler l’artiste" : le peintre au travail dans la critique d’art et la fiction, de Diderot à Mirbeau »

16h15

Pause

16h30

SESSION 3 : Théorisation du travail artistique

Liouba Bouscant (Université de Tours), « La théorie du travail artistique de Charles Koechlin »

Olivier Vayron (Sorbonne Université – Centre André-Chastel), « Dans l'atelier se cachait un thanatologue : interprétation du processus créatif et documentaire d'Antoine-Louis Barye »

17h30

Pause

18h15

Table ronde : « Comment exposer le travail artistique ? »

Ouverture : Stéphane Paccoud (Musée des Beaux-Arts de Lyon)

Intervenantes : Claire Bessède (Musée Delacroix), Véronique Carpiaux (Musée Félicien Rops de Namur), Laurence Brogniez et Tatiana Debroux (Université Libre de Bruxelles).

Vendredi 31 mai, Maison des Sciences de l’Homme

9h

Accueil des participants

9h30

SESSION 4 : Construire une image de soi au travail (1/2)

Clara Lespessailles (EPHE – HISTARA & Ecole du Louvre), « La vocation, l’habit, le travail. Le métier et la vie de peintre vus par les élèves d’Ingres »

Oriane Poret (Université Lumière Lyon2 – LARHRA), « Artistes animaliers, une autre représentation du travail artistique ? »

10h30

Pause

10h45

SESSION 5 : Construire une image de soi au travail (2/2)

Allison Perelman (Washington University), « L'Ouvrage à la maison : l'Atelier de Berthe Morisot et la visibilité du travail »

Justine Richard (Université de Caen Normandie – LASLAR), « Mauvais génie, bon travailleur : Jean Richepin et l’imagerie du "poète-artisan" »

Alessandro Grelli (Università di Padova & Università Ca’ Foscari Venezia), « Le génie de l’industrie : le travail du panoramiste à la Belle époque »

12h15

Pause déjeuner

14h

SESSION 6 : Pratiques et stratégies collectives du travail artistique

Guillemette Prévot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – CHS), « "Un salarié au même titre que les ouvriers ?" Une lecture du statut socio-professionnel de l’artiste par le droit (1800-1920) »

Sophie Derrot (directrice adjointe de bibliothèque de l’INHA) et Justine Gain (EPHE & Ecole du Louvre), « S’associer pour orner, un modèle pour les sculpteurs du XIXe siècle ? »

Alban Ramaut (Université Jean-Monnet-Saint-Etienne – IHRIM), « Entrer dans l'atelier du compositeur. La correspondance de Berlioz avec la princesse Sayn-Wittgenstein, journal de bord de la composition des Troyens »

Yannick Le Pape (Musée d’Orsay), « Comités, collègues et cocktails : représentation et mise en scène du peintre victorien dans ses fonctions officielles »

16h

Conclusion générale (Baptistin Rumeau, Jean Guillaumont, Claire Dupin de Beyssat)

16h30

Clôture du colloque.

Organisation scientifique :

Baptistin Rumeau (Université d’Artois, Textes et Cultures - Université de Strasbourg, Configurations littéraires)

Jean Guillaumont (Université Lumière Lyon 2, IHRIM)

Claire Dupin de Beyssat (Université de Tours, InTru – Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Comité scientifique :

Olivier Bara (Université Lumière Lyon 2)

Alain Bonnet (Université de Bourgogne)

Laurence Brogniez (Université Libre de Bruxelles)

Rachel Esner (University of Amsterdam)

Aude Jeannerod (Université Catholique de Lyon)

Marie-Françoise Melmoux-Montaubin (Université de Picardie Jules Verne)

Emmanuel Reibel (Ecole Normale Supérieure de Lyon)

Organisation administrative : Jelila Belhaj (IHRIM)

Affiche et programme : Louise Huguin (IHRIM)

LIEUX :

30 mai 2024 :

Musée des Beaux-Arts de Lyon

20 place des Terreaux

69001 Lyon

Bus et métro arrêts Hôtel de Ville - Terreaux

31 mai 2024 :

Maison des Sciences de l’Homme Lyon St-Étienne

14 avenue Berthelot

69363 Lyon cedex 07

Métro arrêt Jean Macé

Tramway arrêt Centre Berthelot

