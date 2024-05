Imaginaires trans (Séminaire "La littérature à l'oblique", en Sorbonne)

La prochaine séance du séminaire “La littérature à l’oblique” aura lieu le jeudi 13 juin 2024 de 18h à 20h, à la Maison de la recherche de Sorbonne Université, salle D040 (accessible PMR). Cette séance sera consacrée à la thématique “Imaginaires trans en littérature”. Romarin Arnaud (Paris 8, LEGS) et Joan Bienaimé (Université de Lille) seront les intervenants de cette séance, centrée sur les “imaginaires” trans, tels qu’on les observe dans les littératures de l’imaginaire, dans les romans et BD adressés à des publics jeunes, entre réalisme et refondations fictionnelles.

Joan Bienaimé (Université de Lille) : “Raconter un personnage trans dans la littérature jeunesse : comment les romans et les BD participent à façonner un imaginaire collectif autour de la transmasculinité”. S’il existe un imaginaire collectif autour des femmes trans, souvent tourné vers le freak show et l’hypersexualisation, les hommes trans ont jusqu’à présent été peu représentés dans la littérature ou dans les médias et demeurent un “impensé”. Pourtant, de manière récente une vague de romans et de bande dessinées comportant un protagoniste trans s’est retrouvée dans les rayons jeunesse des librairies. Par ces intrigues de littérature réaliste tournées autour de “la transition” des personnages, un imaginaire collectif qui dépeint une transmasculinité hégémonique est en cours de construction en France.

Romarin Arnaud (Paris 8, LEGS) : “D’un imaginaire à l’autre : quand l’ancrage de la transidentité dans l’imaginaire collectif ouvre les portes des littératures de l’imaginaire”. Cette communication vise à établir un bref panorama des romans pour adolescent-es avec des protagonistes transgenres et de leur évolution dans la dernière décennie en s’appuyant principalement sur un corpus étatsunien. Il s’agira plus particulièrement d’interroger le lien entre le tournant médiatique trans et l’intégration de la transidentité dans l’imaginaire collectif qu’il amorce et le développement récent des romans relevant des littératures de l’imaginaire. Nous nous pencherons sur les conditions de possibilité de cette littérature, ses auteurices, la manière dont iels se saisissent de la transidentité en regard de celle des auteurices de romans réalistes.

Des documents pourront être envoyés aux personnes inscrites.

Les interventions seront suivies d’un échange avec le public.

