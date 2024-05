Aristote, Poétique (trad. Odette Bellevenue et Séverine Auffret)

Traduit du grec par Odette Bellevenue et Séverine Auffret.

Postface de Séverine Auffret.

« Au-delà des normes, demeure la puissance d’une interrogation philosophique qui ne cesse de s’étonner du phénomène artistique, et de nous en étonner. »

Près de vingt-trois siècles après sa rédaction, la Poétique d’Aristote continue d’influencer la pensée critique et esthétique.

L’art ne vise pas un état, mais une action. On mesure là ce qu’il y a d’étonnamment actuel chez le philosophe.



