Christine Campadieu, Le Sorcier et la Luciole

Préface de François Busnel.

Postface de Jamie Harrison.

Sur la route et à table avec Jim Harrison.

Une dizaine d'années durant, la vigneronne Christine Campadieu a accompagné l'écrivain américain Jim Harrison dans ses voyages, notamment en Europe. A la fois guide, confidente, compagne de table et fille adoptive, elle a partagé le quotidien et la table de l'homme de lettres, gourmand et gourmet au tempérament extraordinaire, poète et écrivain au cuir trop fin pour ne pas être écorché. Christine Campadieu en a conçu ces chroniques parfois épiques, souvent rocambolesques, toujours tendres, le récit cahotant, émouvant d'une "luciole" aux côtés du "sorcier" Harrison, jusqu'à ses dernières années.

“La sépulture de Jim se trouve dans les divers lieux qu’il a aimés. Ses cendres, et celles de Linda, voguent aujourd’hui dans le lac Michigan, dans la Yellowstone River et dans le Sonoita Creek. Il n’y a pas de tombe physique, pas de pierre froide pour ce poète qui croyait dans les arbres, les montagnes et les oiseaux du ciel.”