Colloque "Traditions discursives et témoins manuscrits en français médiéval. Une analyse du Complément bibliographique du DEAF" (Zurich)

Nous vous signalons le colloque international "Traditions discursives et témoins manuscrits en français médiéval. Une analyse du Complément bibliographique du DEAF" organisé par le Romanisches Seminar de l'Université de Zurich, qui se tiendra les 17 et 18 juin. Les communications porteront sur la textualité française médiévale.

Programme :

Lundi 17 juin 2024, salle KOL-E-18

13:30 Accueil et café

14:00 Ouverture par Martin Glessgen, Marco Robecchi et Marco Veneziale

14:15-15:30 Introduction : La bibliographie du DEAF : entre tradition et transformation

Frankwalt MÖHREN (Romanisches Seminar Heidelberg), Le parcours de la bibliographie du DEAF 1968–2024

Martin GLESSGEN (Universität Zürich) / Jonathan SCHABER (Universität Zürich), La bibliographie du DEAF dans la base de données GallRom

15:30-18:30 Première session : La littérature profane Président de session : Yan GREUB (Université de Genève)

Davide CHECCHI (Università di Bergamo), La tradition éditoriale des chansonniers comparée à celle des poètes individuels

16:00-16:30 Pause café

Piero Andrea MARTINA (Università del Piemonte Orientale – IRHT-CNRS), Le roman en vers et ses frères : bibliographies et histoire littéraire

Jessica MEIERHOFER (Universität Zürich – Sorbonne Université, Lettres), À la recherche des ‘textes’ normands : une littérature normande existe-t-elle avant ca 1250 ?

Géraldine VEYSSEYRE (Sorbonne Université, Lettres), Le lexicographe: Prométhée ou Sisyphe ? Jachères textuelles oïliques et angles morts du DEAF (et d’autres dictionnaires du français médiéval)

Mardi 18 juin 2024, salle KOL-G-217 EV

9:30-10:00 Accueil et café

10:00-12:00 Deuxième session : La littérature religieuse Présidente de session : Nadine HENRARD (Université de Liège)

Thierry REVOL (Université de Strasbourg), Des mystères dans l'édition. Une tradition émiettée : comment éditer les mystères de la fin du Moyen Âge ?

Cristina DUSIO (Università di Salerno),Les Bibles moralisées au XIIIe siècle et la question de la textualité parisienne

Marco VENEZIALE (Universität Zürich), Dans l'ensemble inédit(s). Le cas des légendiers et leur localisation

Alessia LUVISOTTO (Università di Siena – EPHE-Paris), La tradition hagiographique et son renouveau : les vies de saint François d’Assise

12:00-13:30 Pause de midi

13:30-15:00 Troisième session : Textualités en dialogue à travers la Galloromania. Présidente de session : Caterina MENICHETTI (Universités de Genève et Lausanne)

Viola MARIOTTI (Heidelberg, Akademie der Wissenschaften), La littérature médicale entre l’Angleterre et le Continent. Le cas de la famille de la ‘Trotula’ salernitaine

Federica FUSAROLI (Université de Lausanne), La tradition littéraire parta- gée entre l'ancien français et l'ancien occitan

Marco ROBECCHI (Universität Zürich), Textualité de frontière : la littérature médiévale dans le cadre de la ‘Galloromania centrale’

15:30-16:15 Table ronde : Perspectives de la recherche sur les traditions textuelles médiévales

Martin GLESSGEN (coord.), Yan GREUB, Nadine HENRARD, Dumitru KIHAÏ, Caterina MENICHETTI, Frankwalt MÖHREN

16:15-16:45 Clôture et café

Il est possible de demander un lien Zoom sur demande à marco.robecchi@uzh.ch ou marco.veneziale@uzh.ch.

