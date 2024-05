Penser au-delà de la binarité dans les littératures et discours francophones (Revue nordique des études francophones)

Numéro spécial Revue nordique des études francophones

Penser au-delà de la binarité dans les littératures et discours francophones

Éditeurs :

Sara Bédard-Goulet (Université de Tartu/Université d’Utrecht),

Christophe Premat (Université de Stockholm),

Jeanette den Toonder (Université de Groningue)

La remise en question de la binarité a suscité une attention considérable de la part des universitaires au cours de la dernière décennie. S’appuyant sur des phénomènes sociaux et des développements philosophiques, plusieurs domaines d’études ont documenté les différentes façons dont la pensée unaire est contestée, à travers les pratiques linguistiques, la justice sociale et environnementale, etc. Un nombre croissant d’études en linguistique examinent les défis de l’identité de genre et de la représentation dans la langue française (Swamy & Mackenzie 2022). Les études culturelles et les sciences politiques explorent les réflexions qui prônent une pensée non binaire, que ce soit de manière radicale, comme dans les œuvres de Monique Wittig, ou de manière plus nuancée, comme dans les derniers écrits de Roland Barthes sur le neutre (Braunschweig 2021). Les humanités environnementales explorent l’effet délétère d’une vision du monde anthropocentrique binaire qui place les humains au-dessus des non-humains (Braidotti 2013).

En outre, cette invitation à la réflexion vise à encourager une exploration des alternatives à la binarité, en mettant en lumière les diverses formes de pensée qui émergent dans les sociétés francophones contemporaines. En France, les débats idéologiques se sont crispés autour de la théorie des genres alors que les conceptions binaires peuvent être limitantes dans leur capacité à rendre compte de la complexité humaine et sociale.

Compte tenu des implications profondes que les pensées (unaire et) binaire ont sur la perception humaine et la construction du monde, ce numéro spécial invite à des contributions dans les domaines des sciences humaines et sociales qui explorent les phénomènes récents, les représentations et les réflexions qui interrogent la binarité dans le monde francophone.

Votre résumé, composé d’un maximum de 1000 signes espaces compris, incluant 5 références bibliographiques en lien avec les corpus/terrains étudiés et le cadre théorique de la future analyse, accompagné d’une courte note bio-bibliographique de 150 mots, est attendu au plus tard le 31 août 2024 sur la plateforme de la revue. Si votre proposition est sélectionnée pour ce numéro, votre article, composé de 8000 à 10000 mots, sera attendu pour le 15 janvier 2025.

Calendrier de publication :

Réception des résumés 31 août 2024

Réponse du comité scientifique 15 septembre 2024

Réception des articles 15 janvier 2025

Retour des évaluations 15 mars 2025

Réception des articles finalisés 15 juin 2025

Publication du numéro 15 septembre 2025

—

Special issue of the Nordic journal for Francophone Studies

Thinking Beyond Binarity in Francophone Literatures and Discourses

Editors:

Sara Bédard-Goulet (University of Tartu/Utrecht University),

Christophe Premat (Stockholm University),

Jeanette den Toonder (Groningen University)

The questioning of binarity has received considerable scholarly attention in the past decade. Building on societal phenomena and philosophical developments, several fields of studies have documented the different ways in which unary thought is contested, through language practices, social and environmental justice, etc. A growing number of studies in linguistics investigate the challenges of gender identity and representation in French language (Swamy & Mackenzie 2022). Cultural studies and political sciences delve into reflections that advocate for a non-binary thought, whether in a radical way, such as in Monique Wittig’s works, or in a more subdued way, like in Roland Barthes’s late work on the neutral (Braunschweig 2021). Environmental humanities explore the deleterious effect of a binary anthropocentric worldview that place humans above nonhumans (Braidotti 2013).

Furthermore, this call for reflection aims to explore alternatives to binarity, by unearthing diverse forms of thought that emerge in contemporary francophone societies. In France, ideological debates around gender theory have become rigid while binary conceptions can be limiting in their inability to account for individual and social complexity.

In light of the deep implications that the (unary and) binary thoughts have on human perception and world-making, this special issue invites contributions in the humanities and social sciences that explore the recent phenomena, representations and reflections that interrogate binarity in the Francophonie.

Your abstract, composed of a maximum of 1000 characters including spaces, including 5 references, and accompanied by a bionote of 150 words, should be submitted by 31.08.2024 through the journal platform. If your abstract is selected for the issue, your article, composed of 8000 to 10000 words, will be expected by 15.01.2025.

Publication calendar:

31.08.2024 Abstract submission deadline

15.09.2024 Reply to the authors

15.01.2025 Article submission deadline

15.03.2025 Article reviews

15.06.2025 Final article submission deadline

15.09.2025 Issue publication